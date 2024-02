Por estos motivos Argentina podría tardar al menos dos años en volar cazas F-16

https://sputniknews.lat/20240207/por-estos-motivos-argentina-podria-tardar-al-menos-dos-anos-en-volar-cazas-f-16--1148064047.html

Argentina ya decidió comprar 24 aviones F-16 a Dinamarca, pero podrían tardar más de dos años en volar, explicó a Sputnik el experto Juan José Roldán. El... 07.02.2024, Sputnik Mundo

Si bien Argentina aún no hizo oficial la compra de 24 aviones caza F-16 a la Real Fuerza Aérea de Dinamarca, el sector militar argentino da la operación como un hecho, al punto que el propio jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina, Xavier Isaac, lo confirmó durante una entrevista radial.Entrevistado en la emisora Neura, Isaac destacó las cualidades de los F-16 estadounidenses como avión supersónico y adelantó que las unidades serían destinadas a una base militar en la ciudad de Tandil, a unos 350 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires.Sin embargo, los aviones de origen estadounidense que Argentina recibirá no estarán listos para volar de inmediato, ya que el país sudamericano deberá ajustar varios elementos antes de poder ponerlos en funcionamiento. En diálogo con Sputnik, el politólogo y experto en temas de defensa Juan José Roldán explicó que podrían pasar al menos dos años para que los aviones puedan operar en cielos argentinos.El experto, editor del sitio especializado Zona Militar, recordó que Argentina "perdió la capacidad de vuelo supersónico hace más de 10 años, cuando dio de baja los Mirage", por lo que la transición hacia un nuevo sistema "no va a ser inmediata". "Hay que enviar a los pilotos a EEUU o al país que se negocie para hacer los cursos básicos, volar en simulador y recibir las clases teóricas", especificó.La Fuerza Aérea Argentina también deberá, recordó el analista, pensar en la capacitación de la tripulación de tierra que da apoyo a los pilotos y preparar a los mecánicos que deben encargarse del mantenimiento de los F-16, un modelo que si bien tiene más de 50 años volando en el mundo, es "nuevo" para las fuerzas armadas argentinas.Entre los preparativos, Argentina también tendrá que invertir en obras de infraestructura para adaptar la base de la VI Brigada Aérea de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, donde los aviones tendrán su base de operaciones. "Habrá que acomodar pistas, hangares, banco de pruebas, todo va a estar ahí", apuntó Roldán.Aún así, esos tampoco serán los únicos actos preparativos que Argentina deberá superar antes de poder desplegar sus aviones F-16. En un artículo publicado en Zona Militar, Roldán subraya que la compra de los aviones de origen estadounidense obligará a Argentina a modificar también su sistema de abastecimiento de combustible.Roldán recordó que actualmente la Fuerza Aérea Argentina cumple sus tareas de reabastecimiento de combustible en vuelo con sus aviones Hércules, utilizando un sistema denominado sonda canasta, que permite al avión caza "engancharse" al Hércules y recibir el combustible en vuelo."El problema es que los F-16 tienen un sistema distinto que es de pértiga, que implica comprar un avión nuevo", detalló Roldán. Si bien es presumible que la adquisición del nuevo método de abastecimiento esté dentro de las negociaciones con EEUU y Dinamarca, el analista subrayó que este punto se ha mantenido con un "perfil muy bajo", por lo que no hay información acerca de este requerimiento extra para los nuevos aviones.Pero, a pesar de estos requerimientos, Roldán consideró que la compra de los 24 F-16 será útil para Argentina, que volverá a tener capacidad de vuelo supersónico tras una década y que, de acuerdo a cálculos en función de las necesidades argentinas, "tendrían entre 15 y 20 años de horas de vuelo restantes".Aún así, remarcó que Argentina requiere una solución de fondo: "Estos cazas están llenando un hueco de hace 10 años. Ningún país 'serio' va a pasar 10 años sin capacidad de vuelo supersónico, sin un caza de primera línea".Para Roldán, Argentina debería seguir el ejemplo de Brasil, que en 2006 adquirió aviones Mirage 2000 para utilizarlos hasta que, recientemente, logró un acuerdo con la empresa sueca Saab para participar en el desarrollo de sus propios aviones caza Gripen."Yo apunto a que Argentina haga eso. Que estos aviones [por los F-16] sean el primer paso y en los próximos 20 o 30 años nos sumemos a algún proyecto que nos permita tener un caza 0 kilómetros y con mayor participación en el proceso industrial. De lo contrario vamos a estar en la misma situación que ahora dentro de 15 o 20 años", resumió.

