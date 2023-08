https://sputniknews.lat/20230802/dificil-decision-de-argentina-por-que-eeuu-ofrece-f-16-de-segunda-mano-a-buenos-aires-1142108695.html

"Difícil decisión de Argentina": ¿por qué EEUU ofrece F-16 de segunda mano a Buenos Aires?

"Difícil decisión de Argentina": ¿por qué EEUU ofrece F-16 de segunda mano a Buenos Aires?

En 2021, desde el Ministerio de Defensa argentino habrían anunciado la decisión de adquirir 12 nuevos cazas por un precio estimado de 664 millones de dólares... 02.08.2023

Desde la Casa Blanca instaron al Congreso estadounidense a aprobar la venta de 24 F-16 A/B Fighting Falcon, que están siendo operados por la Real Fuerza Aérea de Dinamarca, indica un informe de los medios de comunicación argentinos. La oferta estadounidense estaría valorada en unos 700 millones de dólares.El interés de Washington por vender cazas a Argentina supone un revés para China y la India, que también han hecho sus ofertas. Mientras que Nueva Delhi ofreció su avión de combate ligero (LCA) Tejas de generación 4,5, Pekín hizo lo mismo, al ofrecer 15 JF-17 Thunder Block, desarrollados conjuntamente con Pakistán.Durante una visita oficial de cuatro días a la India, el ministro de Defensa argentino, Jorge Enrique Taiana, declaró al canal de noticias indio WION que los aviones de combate que busca Argentina no deberían tener ninguna parte británica debido a las restricciones del Reino Unido a las exportaciones de defensa a la nación sudamericana en vista de la disputa sobre las islas Malvinas. Taiana explicó que el LCA Tejas tiene 16 piezas británicas. Después de la visita del ministro de Defensa, el diario argentino La Nación informó que el Foro Argentino de Defensa (FAD) ha estado "considerando" activamente las ofertas del F-16 A/B Fighting Falcon y del Chengdu JF-17 Thunder Block chino. El artículo señaló que el F-16 ha sido calificado como un "avión más potente", aunque la incorporación del caza de origen estadounidense requeriría inversiones para mejorar la infraestructura aeroportuaria.¿Cuál ventaja tiene el complejo militar-industrial estadounidense?El mariscal del aire M. Matheswaran, un veterano de la Fuerza Aérea India, comunicó a Sputnik que el "despiadado" complejo militar-industrial estadounidense tiene una ventaja sobre otros competidores debido a una ya "profunda penetración" en lo que respecta al mercado mundial de armas. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), EEUU es el mayor exportador de armas del mundo, con unas ventas que alcanzarán los 204.000 millones de dólares en 2022. Por otro lado, las ventas de armas de la India alcanzarán la cifra récord de 1.930 millones de dólares en 2022-2023, indicó el ministro indio de Defensa, Rajnath Singh.El expiloto subrayó que el tamaño de los cazas F-16 no era comparable al del LCA Tejas ni al del JF-17 chino. "El LCA y el JF-17 son de tamaño comparable, pero el F-16 es más caro y más grande", aclaró.Argentina se enfrenta a una "difícil decisión" Matheswaran también señaló que Argentina se enfrentaba ahora a la "difícil" decisión de elegir entre los cazas chinos o los estadounidenses.Según el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), China ha superado a Estados Unidos en los últimos años y se ha convertido en el principal socio comercial de Sudamérica. Argentina, al igual que otros países latinoamericanos, se ha abastecido de equipamiento militar de Pekín por valor de millones de dólares, estima el CFR.El documento China Policy Paper on the Latin America and the Caribbean, publicado en 2016, afirmó que Pekín "mejoraría la cooperación en comercio militar y tecnología militar" con el continente. Del mismo modo, los lazos de Nueva Delhi con la región están en alza. Ahora es el cuarto socio comercial de Argentina. Tanto la India como China apoyaron a Argentina en el Comité Especial de Descolonización de la ONU, que ha pedido reanudar las negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, un llamamiento resistido por el Reino Unido hasta la fecha. Sin embargo, Argentina, con problemas de liquidez, también está negociando actualmente un rescate muy necesario con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

