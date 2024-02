https://sputniknews.lat/20240207/por-que-algunos-paises-de-la-ue-siguen-utilizando-monedas-nacionales-y-no-el-euro-1148052721.html

¿Por qué algunos países de la UE siguen utilizando monedas nacionales y no el euro?

¿Por qué algunos países de la UE siguen utilizando monedas nacionales y no el euro?

Dos décadas después de su adhesión a la UE, la República Checa sigue utilizando su moneda nacional, la corona, en lugar del euro. El Gobierno, sin embargo... 07.02.2024, Sputnik Mundo

El Gobierno checo tiene previsto preparar una evaluación de las cuestiones legislativas para que el país pueda entrar en el mecanismo de tipos de cambio anterior al euro, conocido como MTC II, antes de octubre de 2024, afirmó el primer ministro del país, Petr Fiala, en la red social X.Cuatro de los cinco partidos gobernantes siguen estando a favor de la adhesión a la eurozona, mientras que los Demócratas Cívicos de Fiala, el miembro dominante de la coalición, se oponen. El partido exige que el Gobierno no tome ninguna medida en este sentido durante su mandato, que expira en 2025.La República Checa se comprometió a introducir la moneda única cuando ingresó en la UE en 2004, pero según un sondeo reciente, el 63% de la población está en contra.Países de la UE que no utilizan el euroAparte de la República Checa, otros seis miembros de la UE siguen utilizando sus monedas nacionales en lugar del euro:Inflación en aumentoPor su parte, la inflación anual en los 20 países de la zona euro aumentó hasta el 2,9% en diciembre de 2023, frente al 2,4% de noviembre, informó en enero la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) en un comunicado.En diciembre, los alimentos, el alcohol y el tabaco fueron los que más contribuyeron a la inflación de la eurozona, junto con los servicios, los bienes industriales no energéticos y la energía.La tasa de inflación anual más alta se registró en Eslovaquia, con un 6,6%, mientras que las más bajas correspondieron a Bélgica e Italia, con un 0,5%, indica el comunicado.

