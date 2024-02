https://sputniknews.lat/20240207/representante-ruso-ante-la-onu-boris-johnson-es-complice-de-los-crimenes-de-kiev-1148042305.html

Representante ruso ante la ONU: "Boris Johnson es cómplice de los crímenes de Kiev"

Representante ruso ante la ONU: "Boris Johnson es cómplice de los crímenes de Kiev"

El ex primer ministro británico Boris Johnson, que no permitió a Kiev firmar un tratado con Rusia, es responsable de la muerte de decenas de miles de... 07.02.2024, Sputnik Mundo

"Me gustaría decirle a mi colega británico que fue su ex primer ministro, Boris Johnson, quien en abril de 2022 se apresuró a viajar a Kiev en un momento en que el tratado entre Rusia y Ucrania estaba casi listo. Todo lo que quedaba era finalizarlo. Se apresuró a Kiev y ordenó a sus títeres de Kiev continuar la guerra contra Rusia", enfatizó Nebenzia.Durante la primavera de 2022, el conflicto de Ucrania pudo haber llegado a su fin. Sin embargo, el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, convención a los dirigentes ucranianos de rechazar un acuerdo de paz con Rusia. Así lo confirmó en noviembre de 2023 el jefe de la delegación de Ucrania en las negociaciones con Rusia, David Arajamia. El líder de la facción Servidor del Pueblo en la Rada Suprema describió las circunstancias de las negociaciones entre Moscú y Kiev en 2022 en una entrevista con un canal ucraniano.Según Arajamia, Rusia estaba dispuesta a poner fin al conflicto si Ucrania aceptaba el estatus neutral. "Y comprometernos a que no nos uniríamos a la OTAN. De hecho, el punto clave era este", afirmó. A la pregunta de por qué Kiev se negó a aceptar las condiciones de Rusia, Arajamia dijo que en esta decisión influyó, entre otras cosas, el entonces primer ministro británico.Los equipos negociadores de Moscú y Kiev celebraron varias rondas de consultas presenciales a fines de febrero de 2022 en Bielorrusia. Mientras que un segundo ciclo se celebró a finales de marzo en Estambul. La reunión del 29 de marzo fue resultado de un acuerdo que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan logró el 27 de marzo en una charla telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin.En septiembre de ese mismo año, el presidente ruso Vladímir Putin pidió a Kiev volver a la mesa de negociaciones.

