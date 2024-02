https://sputniknews.lat/20240207/vocero-presidencial-sera-un-ano-de-alto-tensionamiento-politico-en-bolivia--1148042360.html

Vocero presidencial: "Será un año de alto tensionamiento político" en Bolivia

Finalizado el bloqueo de carreteras de 15 días, los legisladores afines al expresidente Evo Morales y al presidente Luis Arce definen la realización de... 07.02.2024, Sputnik Mundo

Los bloqueos en la vía troncal La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, que comenzaron el 22 de enero, finalmente parecen llegar a su fin, con la aprobación de la ley para viabilizar las elecciones judiciales. No obstante, aún resta otro debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional para sancionar el proyecto 075, que determina la suspensión del mandato de los actuales magistrados, finalizado el 31 de diciembre de 2023.Esto fue lo que motivó los bloqueos por parte de los sectores campesinos del Movimiento al Socialismo (MAS) que apoyan al expresidente Evo Morales (2006-2019). Reclaman que renuncien todos los magistrados —incluyendo los del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes inhabilitaron la candidatura del exmandatario a los comicios presidenciales de 2025— y se elijan las nuevas autoridades judicialesEl vocero del presidente Luis Arce, Jorge Richter, compartió con Sputnik su evaluación sobre las dos semanas de conflicto, que marcan un nuevo panorama para la política boliviana, de cara a las elecciones presidenciales de 2025.Para Richter, la puja entre las fuerzas de Morales y las de Arce para controlar el MAS aún está lejos de definirse: "Esta es la primera parte de un año preelectoral muy áspero, de un tiempo de ingobernabilidad política y social, con picos muy altos y con pequeños espacios de tranquilidad", pronosticó.La ley 144, aprobada por la Asamblea Legislativa y promulgada por el presidente Arce este 6 de febrero, da un plazo de cinco meses para realizar las elecciones de 52 magistrados para el TCP, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.Para Richter el debate abierto en las carreteras bolivianas "no ha concluido", y sostuvo que en esas elecciones el expresidente Morales "tratará de modular y de instrumentalizar algunas instancias de los poderes del Estado para favorecimientos propios".A Morales se le endilga parte del costo político de estos 15 días de conflicto. El Comité Cívico de Oruro declaró al expresidente persona non grata por su supuesta responsabilidad en los bloqueos, que pusieron en peligro el normal desarrollo del carnaval de esta ciudad, el más importante de Bolivia.El exmandatario, en cambio, se mostró trabajando en su tierra en el Trópico de Cochabamba. Sostuvo, además, que la decisión de bloquear emanó de las bases del MAS, independientemente de su postura personal ante este conflicto.Al aprobarse la ley 144, Morales celebró a través de su cuenta de X el "triunfo" de las movilizaciones. "Mi respeto y admiración a ese pueblo heroico que una vez más demostró nuestra unidad".Un nuevo panoramaSegún Richter, "el país tiene dos epicentros de poder político y de poder de centralidad discursiva, comunicacional, informativa. Uno es el Trópico de Cochabamba [desde donde Evo Morales ejerce su influencia] y otro es la plaza Murillo [sede del ejecutivo]".Desde el comienzo del mandato de Morales en 2006, el polo opositor a su Gobierno se concentró tradicionalmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pero perdió este estatus, según Richter, con el paro de 36 días realizado en 2022 por la realización del censo nacional, que tendrá lugar el próximo 23 de marzo.Asimismo, desde diciembre de 2022 está detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, procesado por su participación en el golpe de Estado de 2019.En este sentido, el conflicto de las últimas semanas entre los partidarios de Arce y de Morales dejó en claro que la oposición tradicional —liderada por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), de Comunidad Ciudadana—, solamente pudo presenciar cómo se definía el futuro de la política nacional."Hasta 2022, en Santa Cruz se concentraban capacidades de movilización territorial, creando lo que pudo haber sido una derecha más popular. Pero hoy día están en una profunda crisis, a consecuencia de la derrota del paro cívico de 36 días", indicó Richter.El vocero evaluó que en esta ciudad del oriente boliviano "están emergiendo nuevos liderazgos en sectores involucrados al empresariado cruceño, que buscan sustituir los liderazgos violentos de Camacho, de Rómulo Calvo [expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz] y algunos otros personajes de la política cruceña".Destacó que la oposición tradicional "no tiene capacidad de movilización, no tienen construcción de un discurso de impacto nacional, carecen de una visión integral del Estado. No tienen un modelo económico sustitutivo del actual modelo económico, que no sea solamente repetir los arquetipos de economías de mercado, políticas propias de sectores libertarios hoy en auge en algunos países"."Esas opciones están completamente dispersas y erráticas. El contrapeso está en el expresidente Morales, quien ha concentrado absolutamente toda la atención del ejercicio político de oposición en el país", resaltó el funcionario de Presidencia.En una segunda etapa, la disputa entre estos bloques masistas será "por el control del Estado", previó el entrevistado.

