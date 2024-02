https://sputniknews.lat/20240202/bolivia-busca-aportarle-dinamismo-al-proceso-de-industrializacion-del-litio-1147918382.html

Bolivia busca aportarle dinamismo al proceso de industrialización del litio

Ante el nuevo llamado del Gobierno boliviano a empresas interesadas en colaborar en el desarrollo productivo de los recursos evaporíticos de los salares del... 02.02.2024, Sputnik Mundo

La empresa estatal Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) emitió su segunda convocatoria para empresas de todo el mundo interesadas en explotar el litio de los salares de los departamentos de Oruro (oeste) y Potosí (suroeste).En el primer llamado, en abril de 2021, fueron convocadas empresas que manejaran la tecnología de extracción directa del litio (EDL), que aún no fue implementada a gran escala en otra parte del mundo.Tras un largo proceso evaluatorio, el Gobierno boliviano firmó convenios con compañías de China y Rusia, las cuales actualmente construyen seis plantas industrializadoras de litio, cuya inauguración está prevista para 2025, en coincidencia con el bicentenario de Bolivia.Cuando las plantas funcionen a plenitud, se calcula que en total producirían más de 120.000 toneladas del preciado recurso. Si esto sucediera, Bolivia sería el mayor productor mundial de este mineral.En diálogo con Sputnik, el exministro de Minería José Pimentel evaluó el panorama del litio en Bolivia. Se mostró a favor de la política de Luis Arce de invitar a empresas extranjeras con competencias en la explotación de este metal."El presidente Arce dice que se respeta el modelo boliviano, que establece la soberanía sobre la materia prima. La Constitución política y la ley de Minería establecen que el Estado es el único que puede explotar la materia prima de los salares. Y Lucho dice lo mismo", consideró el exfuncionario del Gobierno de Evo Morales (2006-2019).Pimentel recordó que en los últimos meses de mandato de Morales, se firmó un acuerdo con una empresa de Alemania "para producir hidróxido de litio. Con los remanentes de la producción de carbonato de litio se pensaba crear materiales catódicos y fabricar baterías".El entrevistado recordó que hubo un "proceso acelerado de industrialización" durante el mandato de Morales. "Creó un centro de investigación de materiales catódicos en La Palca (Potosí), donde se realizaron pruebas piloto de fabricación de baterías con carbonato de litio de nuestra planta de Llipi", refirió.Pero con la llegada del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) en noviembre de 2019, el personal del centro de investigacion fue despedido y no hubo interés en avanzar en la industrialización del litio, consideró Pimentel.Por ello el exministro lamentó que se hayan perdido varios años para seguir este objetivo. Evaluó que las cantidades de carbonato de litio procesadas actualmente no son suficientes para iniciar la fabricación de baterías de este metal, que darían un alto valor agregado al mineral extraído en el salar de Uyuni, entre otros.¿EDL o piscinas de evaporación?A diferencia de la primera convocatoria, en la segunda no se especifica que las empresas deben hacer EDL. "Actualmente, en el mundo no hay una fábrica que esté utilizando esta tecnología. Son procesos que se han validado en laboratorios o en alguna planta piloto. Entonces no hay una tecnología que esté produciendo en reemplazo al método tradicional", de obtención de salmuera a partir de la evaporación en piscinas, consideró Pimentel.La presidenta de YLB, Karla Calderón, informó que al cierre de 2023 se esperaba producir 1.031 toneladas de carbonato de litio, así como 72.340 toneladas de cloruro de potasio, por un valor de 300 millones de pesos bolivianos, unos 43,5 millones de dólares.Pimentel comentó que el año pasado Bolivia incrementó su producción de litio "no con la tecnología de EDL, sino ampliando las piscinas tradicionales. El mismo método utiliza Chile, uno de los mayores productores mundiales".La segunda convocatoria está abierta para explotar los salares de Uyuni, Coipasa, Pastos Grandes, Capina, Cañapa, Chiguana y Empexa, en Oruro y Potosí.No obstante, el método de EDL ha sido considerado como más ventajoso que la evaporación por algunos expertos, ya que permitiría obtener una mayor cantidad del llamado oro blanco de las salmueras.Sodio vs. litioRecientemente fue creada la batería de sodio, un metal alcalino cuya abundancia permitiría una transición energética de menor costo y bajo impacto ambiental. ¿Podrían quedar viejas las baterías de litio aún antes de que se empiecen a producir en Bolivia?"Siempre hay la posibilidad de que se descubran nuevos elementos. Se habla de baterías de sodio, de hidrógeno, como sustitutos a los carburantes. Pero lo que ahora está más avanzado en el mundo industrial es el conocimiento en baterías de litio. Hay un gran impulso para desarrollar esta tecnología", respondió el exministro.No solo litioLa reciente convocatoria de YLB resaltó que no está dirigida exclusivamente a la explotación del litio, sino también a otros metales que contienen los salares."En las salmueras no hay solamente litio. Tienen otros componentes que también son valiosos y algunos se consideran metales críticos, como es el caso del magnesio o el boro", explicó Pimentel.Por ello, "la explotación de la salmuera debería diversificarse y recuperar estos minerales", concluyó.

bolivia, gobierno de bolivia, evo morales, luis arce, jeanine áñez, potosí, oruro, china, litio, recursos naturales, minerales, batería, extracción, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis