¿Podrá Bolivia convertirse en una potencia en tierras raras?

¿Podrá Bolivia convertirse en una potencia en tierras raras?

25.01.2024

El Gobierno de Bolivia anunció que en 2024 avanzará en la exploración de tierras raras en tres departamentos (Cochabamba, Potosí y Santa Cruz) para evaluar las potencialidades de explotación."El Gobierno del hermano presidente Luis Arce busca incorporar actividades incursionando en la nueva minería, de acuerdo al avance y necesidades mundiales con la demanda de minerales de uso tecnológico", dijo el ministro de Minería, Marcelino Quispe, a través de un comunicado institucional.Las llamadas tierras raras, que abarcan 17 elementos de la tabla periódica, se utilizan en forma creciente en la industria electrónica, así como la militar.Para Héctor Córdova, investigador de la Fundación Jubileo, las tierras raras "no son tan raras", porque están en varias partes del mundo, "igual otros elementos que hay en la naturaleza, como sodio, estaño, cobre. Estos tienen propiedades particulares que hasta el momento los han hecho irremplazables. Se utilizan mucho en tecnología moderna", dijo.Uno de estos elementos, el neodimio, es parte del sistema de vibración de los celulares. Con otro de ellos, el lantano, se fabrican lentes de cristal, de cámaras fotográficas y de telescopios. Otros también se utilizan para las pantallas de los teléfonos móviles, así como sus circuitos y micrófono.Uno de los más importantes es el neodimio, que permite desarrollar motores eléctricos más livianos, "eficientes, de mayor precisión. Sin este elemento, los motores serían gigantescos", dijo Córdova."¿Por qué se han vuelto tan notorios estos elementos en los últimos tiempos? Primero, porque tienen importancia tecnológica. Segundo, porque su extracción es muy cara, muy contaminante y especializada", explicó el investigador, quien fue ministro de Minería durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019)."Para que sea más barato el proceso de extracción, se requiere encontrar un yacimiento con abundancia de estos elementos. En el mundo, la mayor parte se han encontrado en China, pero también hay en Brasil, Portugal, España. Pero el mayor proveedor mundial es China", explicó.El país asiático llegó a proveer el 95% de los 17 elementos al mundo. "Esta dependencia ha hecho temblar a Occidente. Entonces han buscado alternativas, lo cual ha puesto en el centro de la agenda geopolítica a las tierras raras", agregó.ComplejidadesSegún Córdova, recientemente fue hallado un gran yacimiento en Suecia. Pero para que comiencen a salir estos elementos es necesario trabajar 15 años: "Montar un proyecto de esta magnitud es complejo. En cualquier proyecto minero, desde que se descubre el yacimiento hasta que da frutos económicos, pasan hasta 25 años", comentó. En Bolivia debería contemplarse un lapso similar.Otro problema es la contaminación ambiental. Córdova contó una anécdota: "Estados Unidos tiene un buen yacimiento de tierras raras. Extrae el material y no lo procesa en su territorio. Lo manda a China para que allí se haga la extracción y le devuelvan los elementos, porque no quieren contaminar su territorio".El Ministerio de Minería se mostró confiado en que hasta 2050 podrá desarrollar una extracción "sostenible y sustentable".Repetir el modelo del litioEl ministro Quispe informó que este año se iniciará la prospección y exploración en la provincia Independencia, de Cochabamba, donde habría uranio y titanio. En San Luis, Potosí, se encontró cobalto y cobre. En Santa Cruz se hallaron tierras raras en el cerro Manomó y en Rincón del Tigre.La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el Servicio Geológico Minero (Sergeomin) están a cargo de las investigaciones, que abarcan una formación denominada escudo precámbrico, por la etapa en la cual se concentraron estos minerales.El analista Ricardo Cardona tiene un doctorado en Ingeniería Energética e Industrial Universidad Técnica de Berlín, Alemania. Contó a Sputnik que obtuvo el doctorado con una investigación sobre el niobio, un mineral usado para la elaboración de aceros especiales.Relató que actualmente China produce más de 20.000 toneladas anuales de tierras raras, que representan el 40% de la producción mundial.Para Cardona, en el caso de las tierras raras Bolivia debería repetir el modelo que desarrolla para la industrialización del litio.Incursionar en la industria de las tierras raras implicaría "un salto tecnológico, porque ya no se trataría de minería tradicional, como se viene haciendo los últimos 500 años", evaluó Cardona.El ingeniero consideró que las tierras raras, así como otros metales en vista del Ministerio de Minería, deberían utilizarse en parte en la industria siderúrgica de El Mutún, en Santa Cruz, cuya inauguración está prevista para 2024. Mezclados con hierro, se podrían fabricar aceros especiales para vender con un mayor valor agregado.Parte de las tierras raras también deberían permanecer en el país para acompañar la industrialización del litio, mediante la elaboración de baterías y vehículos eléctricos, dijo Cardona.Actualmente Bolivia exporta minerales como estaño, zinc y plata, pero con ello también van otros metales raros como itrio, indio y galio."El comercio mineral es muy complejo", mencionó Córdova. Y contó que Bolivia figura entre los mayores productores mundiales de indio. "Sin embargo, dentro de las estadísticas de Bolivia no aparece. Por lo tanto, el indio no paga regalías, no paga impuestos, es como si no existiera".

