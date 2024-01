https://sputniknews.lat/20240105/cual-es-el-panorama-para-la-explotacion-de-litio-este-2024-en-sudamerica-1147130984.html

¿Cuál es el panorama para la explotación de litio este 2024 en Sudamérica?

05.01.2024

Argentina, Bolivia y Chile conforman el llamado triángulo del litio, que concentra más de un 60% de las reservas mundiales del mineral estratégico.

Con alrededor de 54 millones de toneladas, Buenos Aires, La Paz y Santiago concentran más del 60% de las reservas mundiales de litio. Cada uno de estos países maneja diferentes legislaciones y métodos para la explotación de este metal, los cuales implican mayor o menor participación del Estado. ¿Cómo se desarrolla esta industria determinante para el futuro de Sudamérica?A mediados de diciembre, Sputnik acudió a la inauguración de la primera planta industrializadora de carbonato de litio de Bolivia, emplazada en el salar de Uyuni, departamento de Potosí. El Gobierno del presidente Luis Arce impulsa un plan amplio, según el cual en 2026 el Estado Plurinacional se situaría como el primer productor mundial de litio, con más de 100.000 toneladas anuales.La planta abierta por el mandatario andino en el municipio de Colcha K está bajo la órbita de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), creada en 2017 por el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) con un objetivo claro: que las ganancias por la explotación de este mineral estratégico sirvan al desarrollo del país.En el caso chileno, en los últimos días de 2023 el presidente Gabriel Boric anunció en cadena nacional la asociación entre la minera estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y la empresa privada SQM para avanzar en la producción y explotación del recurso, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio anunciada en abril de ese año.Al otro lado de los Andes, el presidente argentino, Javier Milei, ventiló públicamente los contactos que tiene con el magnate norteamericano Elon Musk, así como el Gobierno de Estados Unidos, para avanzar en la explotación del metal.Pero Argentina, a diferencia de Chile y Bolivia, tiene un sistema de Gobierno federal; esto quiere decir que las provincias tienen capacidad de veto y de crear legislación sobre los recursos naturales en su territorio.En este sentido, el gobernador de La Rioja (noroeste), Ricardo Quintela, advirtió al presidente Milei que debería enviar al Ejército argentino para extraer recursos provinciales sin el consentimiento de la población.Diferentes estrategiasEl investigador Alfredo Zaconeta incorporado al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), se especializa en el ámbito minero. En diálogo con Sputnik, consideró que, a la luz de los hechos, "este triángulo del litio es una fantasía porque cada uno de los países ha implementado una diferente estrategia"."Nunca hubo un triángulo de litio. Esto se ratifica por la dirección que está dando el Gobierno de Milei a la industrialización del metal", que implicaría un nuevo marco legal para autorizar la extranjerización del recurso.En una entrevista televisiva, el presidente argentino afirmó: "Me llamó Elon Musk y está sumamente interesado en el litio. Y también están interesados el Gobierno de los Estados Unidos y muchas empresas del país. Pero necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad".Para el sociólogo Manuel Fontenla, las provincias del norte del país con yacimientos "viven un proceso muy intensivo de explotación de litio. Se ve una instalación muy rápida de empresas que prácticamente se devoran unas a otras, generando megaconglomerados de empresas litíferas".El investigador resaltó que la gran mayoría de firmas instaladas en Argentina "no han cumplido nada de los marcos mínimos de la Ley Nacional de Medioambiente, ni las leyes provinciales específicas". Tampoco se ha respetado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios que habitan esas tierras productivas.En Argentina la explotación del litio se enmarca en la Ley de Minería. Las provincias de Jujuy y Catamarca reciben alrededor del 3% de las ganancias de lo extraído. Para Fontenla, la cantidad de dinero que se obtenga corresponde a "falsos debates, no se trata de números, porque las empresas siempre tienen una forma de subfacturar para no pagar los aranceles correspondientes".Volviendo al caso boliviano, Zaconeta consideró "que aquí no hay un marco normativo específico para el litio y los recursos evaporíticos. No se puede hablar de una estrategia nacional porque no tenemos una Ley de Litio". Además, comentó que el proyecto normativo consensuado con los departamentos de Oruro y Potosí "sigue estancado en la Asamblea Legislativa Plurinacional".El texto del proyecto que está siendo tratado en el Senado boliviano indica que su objeto es "normar y regular la cadena productiva de los recursos evaporíticos para garantizar el desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia y de los departamentos productores donde se encuentran los recursos, aplicando un desarrollo integral sostenible".El estudioso recordó que Evo Morales concibió un proyecto de explotación del mineral para que el 100% de ganancias quedara en manos del pueblo boliviano. Pero, hasta que fue derrocado, en 2019, no pudo avanzar sustancialmente en ese objetivo, a pesar de que contaba con el apoyo de empresas de China, con la experiencia necesaria."Si bien Morales apostaba por una estrategia 100% estatal que no pudo concretar, Arce ha firmado convenios con empresas de China y Rusia. Lo que hace es establecer sociedades", analizó el especialista.La situación en ChilePara finalizar 2023, el presidente Boric anunció la creación de una empresa público-privada que marca "un hito sin precedentes en la industria minera chilena".La empresa estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) suscribió un acuerdo con la privada Sociedad Química Minera (SQM) —una de las dos empresas que ya explota el mineral en el país; la otra es Albermarle, de Estados Unidos— para iniciar en conjunto la explotación a partir del 1 de enero de 2025. Se suscribió un contrato hasta 2060 y la parte estatal tendrá el 50% más uno de las acciones.Chile tiene la tercera mayor reserva mundial del mineral estratégico, con 11 millones de toneladas, solo detrás de Argentina (20 millones toneladas) y Bolivia (23 millones de toneladas). A noviembre de 2023, el país mapuche produjo 259.000 toneladas de las 700.000 generadas en todo el mundo.Caída del precioLa cotización internacional del litio llegó a superar en 2022 los 80.000 dólares la tonelada. Pero cayó en picada, hasta concluir 2023 a 16.000 dólares por la misma cantidad. Para Zaconeta, esto se puede atribuir al descubrimiento de nuevos yacimientos en otras partes del mundo."He podido conocer diferentes proyectos a nivel mundial, en Europa, en Asia, incluso acá en América Latina: yacimientos con potenciales reservas de litio. Esto necesariamente ha impactado", evaluó."Se ha generado una sobreoferta" del llamado oro blanco, indicó el analista, además de que "tecnológicamente" se habla de alternativas a este recurso, como el sodio y el hidrógeno verde. Para Zaconeta, este metal no va a volver a cotizar 80.000 dólares la tonelada: "se podría entender que ha sido una oportunidad perdida para Bolivia".

