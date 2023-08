https://sputniknews.lat/20230811/la-escasez-de-minerales-criticos-podria-poner-en-peligro-la-seguridad-energetica-de-eeuu-1142509005.html

La escasez de minerales críticos podría poner en peligro la seguridad energética de EEUU

La escasez de minerales críticos podría poner en peligro la seguridad energética de EEUU

Washington debe desarrollar nuevas tecnologías de energía limpia para reducir la dependencia de minerales críticos en medio de la escasez inminente y el... 11.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-11T13:50+0000

2023-08-11T13:50+0000

2023-08-11T13:50+0000

🌏 asia

minerales

china

eeuu

📈 mercados y finanzas

litio

seguridad energética

economía

guerra comercial

tierras raras

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/0b/1142500609_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02641be1c61e112670c5d5060ed76423.jpg

El 2 de agosto, el Departamento de Energía de EEUU amplió en una nueva evaluación su lista de materiales críticos, definidos como aquellos indispensables para la transición hacia una energía limpia con elevados riesgos de suministro, añadiendo seis nuevos elementos en 2023. El organismo advirtió de que la lista no hará más que crecer en medio de la carrera mundial hacia las emisiones netas cero y destacó la importancia para la seguridad energética de establecer cadenas de suministro de minerales críticos que sean fiables y sólidas.El níquel, el platino y el carburo de silicio se unen al litio y el magnesio como elementos críticos a mediano plazo (2025-2035), mientras que el grafito, el terbio y el iridio se unen al cobalto, el galio, el disprosio y el neodimio como elementos considerados críticos tanto a corto como a mediano plazo (de aquí a 2035). El organismo estatal también elevó la categoría del cobre y el aluminio de no críticos a "casi críticos" a mediano plazo, debido en gran parte a su importancia para la electrificación en un amplio espectro.El informe, que cita datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), destaca que la demanda de minerales críticos tendrá que crecer hasta un 600% al año 2040 si el mundo quiere alcanzar el "cero neto", es decir, cero emisiones netas de dióxido de carbono de aquí a 2050. Tal demanda se ve impulsada por el auge de los vehículos eléctricos, que, según la AIE, podrían representar el 60% de todas las ventas de automóviles en 2030.El rápido crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos y de las redes eléctricas ecológicas impulsó la demanda de componentes vitales como las baterías de iones de litio y los imanes de tierras raras, señala el informe.El documento se publicó en plena escalada de la guerra comercial entre EEUU y China, con la revelación en julio de la entrada en vigor de los controles a la exportación de galio por parte de Pekín, en represalia por las restricciones impuestas por Washington a la tecnología china.EEUU y muchos aliados occidentales han realizado grandes inversiones para intentar independizar su cadena de suministro de China. La Administración Biden intensificó sus esfuerzos la semana pasada en conversaciones con funcionarios mongoles sobre "formas creativas" de extraer minerales de tierras raras de este país sin salida al mar, que es fronterizo con China y Rusia.Un largo camino por delanteWashington se enfrenta ahora a una tarea bastante difícil para romper su dependencia mineral de Pekín. Por ejemplo, China es el principal país productor de 30 de los 50 minerales que el Servicio Geológico de EEUU clasificó como críticos para la economía con cadenas de suministro vulnerables.El consultor de estrategia empresarial de Artax Consulting, Jonathan Poston, arrojó más luz sobre las implicaciones que rodean el dominio de China sobre minerales críticos clave, en particular, los elementos de tierras raras.China, prosiguió, es el mayor productor mundial de elementos de tierras raras, junto con el grafito —que es esencial para las baterías de iones de litio—, y "existe preocupación por el control de China sobre la cadena de suministro mundial".Poston, que enseñó geopolítica y comercio en universidades de Ecuador, Belice y China, predijo que es probable que EEUU impulse la minería nacional en un intento de cerrar la brecha y sugirió la sustitución innovadora como otra opción potencial."También surgirán nuevas tecnologías que reduzcan la necesidad de minerales críticos, como la tecnología de baterías que no utiliza iones de litio", agregó.En opinión del analista, EEUU tendrá que adoptar un enfoque multilateral del problema. Además, según Poston, el intercambio de recursos a través de alianzas mundiales y empresas conjuntas será cada vez más importante para garantizar el suministro de minerales.Al experto también le preocupa el cobalto, otro mineral crítico usado en la fabricación de imanes de alto rendimiento, esenciales para los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas. La República Democrática del Congo, apuntó Poston, es el mayor productor mundial de cobalto, pero preocupa su estabilidad política y su historial en materia de derechos humanos.La planta californiana de Mountain Pass, propiedad de MP Materials, es la única explotación minera integrada de tierras raras que funciona en EEUU. Actualmente, la empresa envía el concentrado a China para su refinado y procesamiento final. Se trata de un complejo proceso de separación del neodimio y el praseodimio, una etapa crítica en la producción de imanes. Según Benchmark Mineral Intelligence, Pekín refina casi el 90% del neodimio y el praseodimio del mundo.En las últimas semanas, MP Materials ha empezado a procesar tierras raras por su cuenta, con la esperanza de entregar imanes acabados para motores eléctricos a General Motors a finales de 2023.Mientras EEUU desarrolla planes y soluciones a largo plazo para el dilema de los minerales críticos, algunos actores políticos reclaman medidas inmediatas, especialmente tras la publicación de datos sobre la dependencia estadounidense de China y en medio de la creciente preocupación por la seguridad energética.El académico de Brookings Institution Michael O'Hanlon, miembro del Consejo de Política de Defensa del Pentágono, declaró a Sputnik que las reservas de minerales y materiales estratégicos de EEUU se han reducido en un 90% desde el final de la Guerra Fría. Añadió también que Washington podría "reforzarse", ya que EEUU lucha por establecer cadenas de suministro diversificadas.La misión de la reserva es "disminuir y prevenir la dependencia de fuentes extranjeras o puntos únicos de fallo para materiales estratégicos en tiempos de emergencia nacional", según el equipo de materiales estratégicos del Pentágono.Las existencias estaban valoradas en 42.000 millones de dólares en 1952, 21.000 millones en 1989 y se redujeron a 888 millones en 2022, según el Servicio de Investigación del Congreso. Sin embargo, los legisladores, preocupados por el déficit con China, destinaron fondos para reforzar las reservas en el presupuesto de 2023. Según el Departamento de Defensa, las reservas almacenan actualmente 47 materias primas, entre ellas cobalto, platino, paladio, iridio y zinc, además de otros metales básicos y preciosos.

https://sputniknews.lat/20230810/no-solo-litio-bolivia-va-hacia-la-industrializacion-con-40000-millones-de-toneladas-de-hierro-1142447678.html

https://sputniknews.lat/20230808/china-incrementa-el-volumen-de-comercio-con-rusia-en-mas-de-un-tercio-mientras-disminuye-con-eeuu-1142366562.html

https://sputniknews.lat/20230704/es-saludable-que-nos-podamos-alinear-con-rusia-y-china-el-futuro-del-litio-en-bolivia-1141211911.html

https://sputniknews.lat/20230727/por-que-el-nuevo-enfoque-chileno-de-la-produccion-de-litio-es-importante-a-escala-mundial-1141964598.html

🌏 asia

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌏 asia, minerales, china, eeuu, 📈 mercados y finanzas, litio, seguridad energética, guerra comercial, tierras raras