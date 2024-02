El vicepresidente de la Comisión Europea afirma que el Mercosur incumple su acuerdo con la UE

https://sputniknews.lat/20240208/el-vicepresidente-de-la-comision-europea-afirma-que-el-mercosur-incumple-su-acuerdo-con-la-ue-1148058471.html

No se cumplen los requisitos que permitirían a la Unión Europea firmar un acuerdo comercial con el Mercosur, declaró el vicepresidente de la Comisión Europea... 08.02.2024, Sputnik Mundo

El acuerdo de libre comercio previsto está siendo objeto de un intenso escrutinio político, entre presiones de Francia y protestas de los agricultores que dicen verse perjudicados por las importaciones baratas de países que no cumplen las estrictas normas ecológicas del bloque europeo.Según declaraciones de la Comisión, las negociaciones sobre el acuerdo están en curso.La semana pasada, la resistencia de París a firmar el acuerdo fue ampliamente difundida. El presidente Emmanuel Macron fue claro en sus declaraciones de rechazo. Asimismo, otros Estados miembros de la UE, como Alemania y España, se mostraron a favor de ratificar el pacto comercial, a lo que Madrid añadió que las negociaciones corren a cargo de la Comisión Europea y no de los países que la componen.Macron celebró la suspensión de las negociaciones la semana pasada, pero indicó ser consciente de que Francia por sí sola no tiene poder de veto. Además, comentó que "cada vez que mostramos incoherencia, nos siguen".El acuerdo entre la UE y el Mercosur se firmó en 2019, después de casi dos décadas de negociaciones, y aunque había muchas expectativas de que finalmente se ratificara en 2023 no sucedió. Requiere la aprobación final, que se ve obstaculizada por las normas de la política medioambiental europea y, como señalan los analistas, por el proteccionismo de algunos países respecto a su producción agrícola.

