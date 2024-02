https://sputniknews.lat/20240208/iran-compara-el-vinculo-que-tiene-con-la-resistencia-islamica-con-la-alianza-de-la-otan-1148072770.html

Irán compara a la OTAN con el vínculo que tiene con la resistencia islámica

Irán compara a la OTAN con el vínculo que tiene con la resistencia islámica

El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Saeid Iravani, dijo en una entrevista con la cadena NBC News que su nación no tiene injerencia ni control directo sobre los grupos milicianos islámicos que operan en la zona contra Washington y sus socios. Las palabras el diplomático iraní fueron interpretadas por medios occidentales —como Bloomberg— como un gesto irónico que hace alusión al discurso otanista de que no interviene directamente en ningún conflicto geopolítico, como el caso de Ucrania, en el que Rusia ha acusado a la OTAN de buscar una confrontación directa con Moscú. La Administración Biden ha señalado a Irán —sin pruebas— de estar detrás de las actividades de grupos armados como Hizbulá, Kataib Hizbulá, Hamás y los hutíes de Yemen, los cuales han ingresado, en diferente medida, en confrontación contra las tropas israelíes, contra las fuerzas estadounidenses y contra los aliados de éstas. Desde el 3 de febrero, el Ejército de Estados Unidos ha atacado distintos objetivos en Siria, Irak y otros países de Oriente Medio, en represalia a la reciente agresión a una base suya en Jordania, un hecho que provocó la muerte de tres soldados estadounidenses y decenas de heridos, según el Pentágono.El presidente Joe Biden advirtió en días pasados que la respuesta de su país no durará un día y sucederá en los momentos que la Casa Blanca considere adecuados. Teherán, por su parte, no ha guardado silencio. El comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el general Hosein Salami, dijo el 31 de enero que su nación no dejará sin respuesta las amenazas de Washington."No dejaremos que ninguna amenaza quede sin respuesta. No buscamos una guerra, pero tampoco le tememos. Este es el hecho que prevalece en nuestra sociedad", declaró el comandante de los CGRI, según un reporte de la agencia de noticias iraní Tasnim.

