La Casa Blanca admite que hay preocupación en Kiev por la escasez de municiones

En medio de la falta de acción por parte del Congreso de Estados Unidos para aprobar asistencia de seguridad adicional para Kiev, las fuerzas ucranianas están...

"Los comandantes del campo de batalla están tomando decisiones realmente difíciles en este momento", dijo el funcionario en rueda de prensa. También señaló que las tropas de Kiev evalúan la disponibilidad de los sistemas de mayor alcance que utilizan en el frenteEn octubre del año pasado, el Gobierno de Biden solicitó al Congreso una financiación suplementaria. Tres meses después, la Administración Biden se quedó sin fondos para brindar asistencia de seguridad a Ucrania.El Congreso ha estado inmerso en una discusión que se ha prolongado varias semanas sobre el acuerdo bipartidista alcanzado el 4 de febrero sobre un paquete suplementario de seguridad nacional que incluye unos 60.000 millones de dólares para Ucrania, 14.100 para el apoyo a Israel y 20.230 millones para aminorar la crisis fronteriza.La medida, no obstante, no recibió el apoyo de los líderes republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes, lo que crea una mayor incertidumbre sobre cuándo Estados Unidos podrá proporcionar ayuda adicional a Kiev.El Senado se dispuso a examinar una versión revisada de la ley, que incluye ayudas a Ucrania e Israel, pero no reformas en materia de inmigración. El proyecto de ley revisado prevé una financiación de 95.340 millones de dólares, incluidos más de 60.000 millones para Kiev y 14.000 millones para Tel Aviv.Sin embargo, el Senado del país norteamericano bloqueó este 7 de febrero dicho proyecto. El líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer, votó en contra del proyecto de ley en una medida de procedimiento para permitir su reconsideración.

