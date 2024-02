https://sputniknews.lat/20240208/la-produccion-industrial-alemana-cierra-el-2023-de-forma-negativa-1148065750.html

La producción industrial alemana cierra el 2023 de forma negativa

De acuerdo con los datos, la producción de octubre a diciembre de 2023 fue un 1,8% inferior a la de los tres meses anteriores. En noviembre de 2023, la producción disminuyó un 0,2% con respecto a octubre de 2023.Conforme a las cifras oficiales, la producción en 2023 en su conjunto fue un 1,5% inferior a la de 2022, registrándose los descensos más significativos en las industrias de gran consumo energético y en la producción de energía.En diciembre de 2023 se produjeron bajas especialmente en la industria química (-7,6%) y en la construcción (-3,4%).Sin embargo, la producción también cayó en muchos otros sectores de la economía en diciembre de 2023, aunque en menor medida, señaló el reporte de Destatis.En los sectores industriales intensivos en energía, la producción cayó un 5,8% en diciembre de 2023 en comparación con noviembre de 2023. En una comparación de tres meses, la producción en estas industrias fue un 2,2% inferior de octubre a diciembre de 2023 que en los tres meses anteriores.El 2023 no fue un buen año para Alemania en términos económicos, pues la que es considerada la mayor economía europea registró una contracción en su Producto Interno Bruto (PIB), algo muy inferior al crecimiento del año anterior.Según los cálculos de la Oficina Federal de Estadística, el PIB ajustado a los precios se contrajo un 0,3% el año pasado.De acuerdo con la información de Destatis, la economía alemana no continuó recuperándose de la fuerte recesión económica experimentada en el año pandémico de 2020, pero el PIB fue un 0,7% más alto en 2023 que en 2019, el año anterior a la pandemia de COVID-19.Sin embargo, este es el segundo año consecutivo que el PIB de Alemania se registra a la baja, debido a que en 2022 creció 1,8%, comparado con el 3,2% de 2021, y para el 2023 se contrajo un 0,3%.En enero, el presidente de la Asociación de Empresarios Alemanes, Rainer Dulger, dijo que los empresarios de este país europeo perdieron la confianza en el Gobierno y están descontentos con su política, después de que miles de agricultores del país hicieran una huelga de una semana contra el plan de las autoridades de retirar las exenciones fiscales al diésel.En sus palabras, la coalición gobernante ignora los intereses de la economía, permitiendo, en cambio, que prolifere la burocracia. El gasto en seguridad social ha aumentado espectacularmente en los últimos años, mientras que los trabajadores y sus empleadores se ven obligados a pagar elevados impuestos y cotizaciones.La revuelta de los agricultores alemanes se debe a la difícil situación económica del país por la negativa a comprar el gas ruso, al fuerte aumento de los costos de producción por la transición verde y a las importaciones masivas de productos a bajos precios procedentes de Ucrania, según Notis Marias, exdiputado del Parlamento Europeo, que dirige el partido no parlamentario Grecia - Otro camino.Agregó que otro factor que agrava la situación de los agricultores alemanes es la importación masiva libre de impuestos de productos agrícolas y ganaderos de bajo precio, aunque "de dudosa calidad, procedentes de Ucrania, que ahora está vinculada por un acuerdo de libre comercio con la UE".A finales de enero, el partido Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), de corte izquierdista, pidió al Gobierno de Olaf Scholz restablecer las relaciones alemanas con Rusia, sobre todo en términos comerciales y económicos, ya que la fortaleza de la economía de su país, dijo, dependía en gran medida de la importación de combustibles rusos a bajo costo, un beneficio que terminó debido a que Berlín se sumó a las sanciones occidentales contra Moscú por la crisis ucraniana.

