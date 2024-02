Biden confunde al presidente de Egipto con AMLO tras defender que tiene buena memoria | Video

https://sputniknews.lat/20240209/biden-confunde-al-presidente-de-egipto-con-amlo-tras-defender-que-tiene-buena-memoria--1148099326.html

Minutos de defender el buen estado de su memoria tras ser puesto en duda en un reporte del Departamento de Justicia, el presidente estadounidense Joe Biden... 09.02.2024, Sputnik Mundo

Durante unas declaraciones en directo desde la Casa Blanca realizadas la noche del 8 de febrero, el presidente de Estados Unidos se esmeró en defender el buen estado de su memoria luego de que la pusiera en duda un reporte sobre la retención de documentos clasificados en su casa de Delaware."Mi memoria está bien, mira lo que he hecho desde que me convertí en presidente", respondió a los cuestionamientos de algunos de los periodistas que cubrían su conferencia de prensa, citando al reporte judicial, que tildó su memoria como "significativamente limitada". Sin embargo, unos minutos después, Biden cometido un error al confundir al presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, con el de México, Andrés Manuel López Obrador, al hablar del paso de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza a través del país africano.El reporte citado por los periodistas que cuestionaron al mandatario de Estados Unidos alude en diferentes ocasiones a la memoria del presidente Biden, la cual, dijo, fue "significativamente limitada" durante entrevistas con un escritor fantasma que escribía sus memorias y con la oficina del fiscal especial."La memoria del Sr. Biden estaba significativamente limitada, tanto durante sus entrevistas grabadas con el escritor fantasma en 2017, y en su entrevista con nuestra oficina en 2023", establece el reporte.El documento también destaca que un posible juicio contra el presidente podría no ser de mucha utilidad, pues el primer mandatario se presentaría como un hombre mayor y bien intencionado pero con mala memoria.

