https://sputniknews.lat/20240209/el-kremlin-remarca-el-enorme-interes-indiscutible-por-la-entrevista-de-carlson-a-putin-1148110413.html

El Kremlin remarca el enorme interés indiscutible por la entrevista de Carlson a Putin

El Kremlin remarca el enorme interés indiscutible por la entrevista de Carlson a Putin

MOSCÚ (Sputnik) — La entrevista exclusiva que el presidente ruso, Vladímir Putin, concedió al famoso periodista estadounidense Tucker Carlson, expresentador... 09.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-09T11:48+0000

2024-02-09T11:48+0000

2024-02-09T11:50+0000

internacional

rusia

eeuu

tucker carlson

vladímir putin

dmitri peskov

entrevista de vladímir putin a tucker carlson (2024)

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/09/1148110702_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_da0fce222256c2fdeee0cb00869b14ab.jpg

Tucker Carlson entrevistó el 6 de febrero al presidente ruso, Vladímir Putin. La exclusiva fue publicada este 8 de febrero en la red social X (antigua Twitter) consiguiendo más de 80 millones de visualizaciones en 11 horas. Peskov remarcó el enorme interés indiscutible por esta entrevista. Con todo, subrayó, para Rusia lo más importante es la reacción de sus propios ciudadanos. "Esto siempre fue y es lo más importante para el presidente. Lo más valioso e importante es que la entrevista llegue a la mayor cantidad de rusos. Por supuesto, que también es importante el interés en el extranjero porque precisamente Putin expresa su visión del mundo y de las causas de la situación actual y la evolución de lo que ocurre en la política, la seguridad y la economía, su visión histórica, a fin de cuentas", apuntó.Si bien, dijo, para los lectores de Occidente hay muchas cosas difíciles de comprender, pero para los expertos en temas rusos, el material será importante e interesante. "Quisiéramos que la entrevista de nuestro presidente llegue a la mayor cantidad posible de lectores y espectadores en los países occidentales", indicó. Peskov comunicó que el periodista estadounidense no coordinó sus preguntas con antelación antes de la entrevista.En cuanto a posibles contactos diplomáticos con Gobiernos occidentales antes de la publicación de la conversación o desde su salida al aire, el portavoz aclaró que la ronda de preguntas no implicaba reacción oficial de ningún país.Peskov desveló que desde que Tucker Carlson entrevistara a Putin, los grandes medios de comunicación de muchos países pidieron encuentros con el líder ruso.El portavoz del Kremlin, tras expresar su consideración a estos medios por su interés, señaló que actualmente no será posible otra entrevista "por razones obvias", pero todas las solicitudes se tendrán en cuenta en el futuro.

https://sputniknews.lat/20240209/un-gancho-al-higado-la-entrevista-de-carlson-a-putin-rompe-el-cerco-mediatico-occidental-1148099757.html

https://sputniknews.lat/20240209/la-entrevista-de-putin-a-carlson-busca-romper-el-bloqueo-informativo-en-occidente-1148103942.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, eeuu, tucker carlson, vladímir putin, dmitri peskov, entrevista de vladímir putin a tucker carlson (2024)