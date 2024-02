https://sputniknews.lat/20240209/la-entrevista-de-putin-a-carlson-busca-romper-el-bloqueo-informativo-en-occidente-1148103942.html

La entrevista de Putin a Carlson busca "romper el bloqueo" informativo en Occidente

La entrevista de Putin a Carlson busca "romper el bloqueo" informativo en Occidente

MOSCÚ (Sputnik) — La entrevista del presidente de Rusia, Vladímir Putin, concedida al periodista estadounidense Tucker Carlson, expresentador estrella del... 09.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-09T09:38+0000

2024-02-09T09:38+0000

2024-02-09T09:44+0000

internacional

💬 opinión y análisis

rusia

vladímir putin

tucker carlson

eeuu

entrevista de vladímir putin a tucker carlson (2024)

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/09/1148104183_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4d252edd063f0caf9cbc1b7919e48c3.jpg

Durante la entrevista, Putin indicó que los países occidentales empezaron a comprender la imposibilidad de infligir una derrota estratégica a Rusia y por eso deben pensar en los siguientes pasos. Rusia, continuó, está lista para dialogar y agregó que está seguro de que tarde o temprano Moscú y Kiev llegarán a un acuerdo y las relaciones bilaterales se restablecerán. Agregó que a Moscú le quedaron pocas formas para explicar su punto de vista al público de habla inglesa. Bezpalko recordó que durante la entrevista el líder ruso indicó que Moscú está dispuesto a dialogar con Ucrania a pesar de que los rivales de Rusia son los nazis contra los que se lucha. "A diferencia de nuestras herramientas gubernamentales, Tucker Carlson no será considerado propaganda rusa", opinó el politólogo. Asimismo, explicó que Carlson "representa una determinada ala de la sociedad occidental, más conservadora", no es un rusófilo, sino una persona con su propia opinión, no impuesta por partidos ni políticos; es una persona que trata de comprender todo por sí mismo. La entrevista a Putin alcanzó más de 70 millones de visualizaciones en nueve horas desde su publicación en la red social X. La entrevista fue anunciada por Carlson el martes 6 de febrero en un mensaje de video grabado en Moscú y la información fue confirmada al día siguiente por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Según Peskov, Putin dio esta entrevista al periodista estadounidense, porque la posición de Carlson difiere de otras: "no es de ninguna manera prorrusa ni proucraniana, es más bien proestadounidense". Por su parte, Carlson explicó el motivo de la entrevista por el hecho de que "la mayoría de los estadounidenses no están informados" del conflicto entre Rusia y Ucrania y "no tienen ni idea de lo que está sucediendo en la región".

https://sputniknews.lat/20240209/en-china-catalogan-de-acontecimiento-politico-la-entrevista-de-putin-a-tucker-carlson-1148103722.html

https://sputniknews.lat/20240209/un-gancho-al-higado-la-entrevista-de-carlson-a-putin-rompe-el-cerco-mediatico-occidental-1148099757.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, rusia, vladímir putin, tucker carlson, eeuu, entrevista de vladímir putin a tucker carlson (2024)