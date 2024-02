https://sputniknews.lat/20240209/el-numero-de-vistas-de-la-entrevista-concedida-por-putin-a-tucker-carlson-supera-los-70-millones-1148102410.html

El número de vistas de la entrevista concedida por Putin a Tucker Carlson supera los 70 millones

El número de vistas de la entrevista concedida por Putin a Tucker Carlson supera los 70 millones

La entrevista del periodista estadounidense Tucker Carlson con el presidente ruso, Vladímir Putin, acumuló más de 70 millones de visitas en la red social X... 09.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-09T08:41+0000

2024-02-09T08:41+0000

2024-02-09T09:03+0000

internacional

vladímir putin

tucker carlson

rusia

eeuu

la entrevista de vladímir putin a tucker carlson (2024)

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/09/1148102636_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa089ba15b40b698c4c8f23f9def10f6.jpg

La publicación gustó a más de 600.000 usuarios de la red social. Entretanto, en YouTube, el número de vistas ha superado los tres millones.El periodista estadounidense publicó la entrevista con Vladímir Putin en la tarde del 8 de febrero (hora de Washington D.C.), realizada el 6 de febrero durante su visita a Moscú. Carlson y Putin hablaron de la situación en Ucrania, así como de las relaciones de Rusia con la OTAN y Estados Unidos. El Kremlin también publicó una transcripción bilingüe de la entrevista.Según el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, la visita de Carlson a Moscú y su entrevista con Putin provocó una gran resonancia. Agregó que el mandatario ruso dio esta entrevista al periodista estadounidense, porque la posición de Carlson difiere de otras: "no es de ninguna manera prorrusa ni proucraniana, es más bien proestadounidense".Carlson explicó el motivo de la entrevista por el hecho de que "la mayoría de los estadounidenses no están informados" del conflicto entre Rusia y Ucrania y "no tienen ni idea de lo que está sucediendo en la región".

https://sputniknews.lat/20240209/un-gancho-al-higado-la-entrevista-de-carlson-a-putin-rompe-el-cerco-mediatico-occidental-1148099757.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, tucker carlson, rusia, eeuu, la entrevista de vladímir putin a tucker carlson (2024)