Putin reitera que busca la paz en Ucrania: "Nuestro objetivo es poner fin a esta guerra" | Videos

Putin reitera que busca la paz en Ucrania: "Nuestro objetivo es poner fin a esta guerra"



El presidente ruso Vladímir Putin dijo en entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson que su país está abierto a negociar, que EEUU aviva el...

Mientras el Senado del país norteamericano aprobaba un proyecto de ley para darle a Kiev más de 60.000 millones de dólares en ayuda militar, Putin habló sobre la necesidad de llegar a un acuerdo en el que se respeten, también, las condiciones de su país en torno al conflicto ucraniano, que está por cumplir dos años en activo. "Esta movilización interminable en Ucrania, la histeria, los problemas internos, tarde o temprano resultarán en un acuerdo", estimó el líder ruso durante esta conversación que tuvo más de 30 millones de reproducciones en X a nivel global a casi dos horas de su publicación. También apuntó que, si el Gobierno de Zelenski se negó a negociar en su momento, "supongo que lo hizo siguiendo las instrucciones de Washington". Sin embargo, dijo, si la Casa Blanca sabe ahora que aquella fue una decisión incorrecta, "entonces que la corrija". Según Putin, Moscú ha buscado repetidamente una solución a los problemas con Kiev a través de "medios pacíficos, pero nadie nos escuchó". En ese sentido, consideró que el verdadero origen del actual conflicto en Ucrania se encuentra en el golpe de Estado que ocurrió en ese país en 2014. El mandatario ruso dijo que su país "no habría levantado ni un dedo" si no hubieran ocurrido los "eventos sangrientos" del Maidán. "Después del presidente Kuchma, Víktor Yanukóvich ganó las elecciones. Pero sus oponentes no reconocieron esta victoria, Estados Unidos apoyó a la oposición y programó una tercera ronda. ¿Qué es esto? Es un golpe de Estado. Estados Unidos lo apoyó y [Yúshchenko] llegó al poder como resultado de la tercera ronda", explicó. La OTAN, un bloque antirruso Putin recordó que Rusia se habría unido a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) años atrás si Moscú hubiera visto un deseo genuino de la Alianza de que así fuera. No obstante, dijo, no fue así. Por el contrario: el grupo militar occidental, señaló, emprendió una expansión hacia las fronteras rusas —contrario a lo que había prometido tras la disolución de la Unión Soviética— y construyó bases en esa zona, poniendo en peligro la seguridad nacional del país eurasiático. También indicó que "los dirigentes estadounidenses ejercen presión y todos los miembros de la OTAN votan obedientemente, aunque algo no les guste", al tiempo de recordar que no ha conversado con su homólogo estadounidense, Joe Biden, desde que Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania. Sin embargo, admitió que ha habido "ciertos contactos". "Ahora, sobre la expansión de la OTAN hacia el Este. Bueno, se nos prometió que no habría OTAN hacia el Este, ni un centímetro hacia el Este, como se nos dijo. ¿Y luego qué? Dijeron: 'bueno, no está plasmado en papel, así que nos expandiremos'. Así que hubo cinco oleadas de expansión. Los países bálticos, toda Europa del Este...", dijo Putin.Además, desmintió que su Gobierno tenga ambiciones o intereses en atacar países europeos, como se ha rumorado en la prensa occidental sin pruebas. Sin embargo, aseguró que eso solo podría ocurrir en un solo caso: "Si Polonia ataca Rusia".¿Quién voló el Nord Stream?Uno de los momentos que más revuelo ha causado en las redes sociales en todo el mundo fue cuando el presidente Putin respondió a la pregunta de Tucker Carlson sobre quién hizo estallar los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en septiembre de 2022, en un acto que el Kremlin consideró como un atentado terrorista por tratarse de una agresión vital a su infraestructura. Enseguida, el entrevistador le contestó, con una sonrisa, que él no pudo haber sido porque estaba ocupado aquel día. Putin también rio. "Personalmente, usted puede tener una coartada, pero la CIA no la tiene", agregó el presidente ruso. ¿En qué es difícil ganarle a EEUU?En alguna parte de la charla, realizada en la sede del Kremlin, en Moscú, el mandatario ruso admitió que es difícil que su país derrote a Estados Unidos en una "guerra de propaganda" debido al relativo control que ejerce el país norteamericano en todos los medios de comunicación del mundo, incluidos los europeos."El máximo beneficiario de los mayores medios de comunicación europeos son las instituciones financieras estadounidenses. ¿No lo sabía? Así que es posible implicarse en esta labor, pero tiene un coste prohibitivo, por así decirlo. Podemos limitarnos a iluminar nuestras fuentes de información y no conseguiremos resultados", apuntó. Dejar de entregar armas a Kiev, ¿la clave para cerrar el conflicto?Tucker Carlson fue incisivo en varios momentos sobre qué se necesita para que el conflicto entre Rusia y Ucrania acabe de una vez por todas. Putin respondió de varias maneras. Una de ellas, que exista voluntad en la Administración de Zelenski, Pero la otra, dijo, es igual de importante: que Washington deje de suministrar ayuda militar a las tropas ucranianas. Asimismo, sugirió que los países miembros de la OTAN tienen opciones para reconocer con dignidad el control de Rusia sobre sus nuevos territorios, si efectivamente así lo desean."Como ya lo he dicho: que piensen en cómo hacerlo con dignidad. Hay opciones, pero solo si tienen ganas", dijo en respuesta a la pregunta de Carlson de si no sería demasiado humillante para la Alianza atlántica reconocer ahora el control de Moscú sobre las regiones incorporadas a su territorio en 2022 tras sendos referendos.¿El mayor temor de EEUU?Al hablar sobre los cambios que ha habido en el sistema comercial y económico en los últimos años, Vladímir Putin sostuvo que "Occidente teme a una China fuerte más de lo que teme a una Rusia fuerte".El argumento que dio el líder ruso a esa aseveración es que "en Rusia hay 150 millones de personas, y en China, 1.500 millones, y la economía china se está desarrollando a pasos agigantados". Asimismo, subrayó que "las capacidades de China son enormes" y agregó que Pekín "superó a Estados Unidos" en términos económicos.Según Putin, el intercambio comercial ruso-chino es de 230.000 millones de dólares, según los datos de Rusia, y de 240.000 millones, según los de China. También indicó que "la filosofía de la política exterior de China no es agresiva" y, por el contrario, siempre busca un compromiso.En ese sentido, mencionó que los países de los BRICS se están desarrollando a buen ritmo, algo que es inevitable: "En cuanto a los BRICS en su conjunto, los países BRICS se están desarrollando a un ritmo muy rápido". Habló con el padre de ZelenskiEn otro momento de la entrevista, el mandatario de la Federación de Rusia lamentó que su par ucraniano, Volodímir Zelenski, no hubiera cumplido su promesa de conducir a su país a un camino pacífico. "Pero en cuanto a la libertad de elección. ¿Por qué no? Llegó al poder con las expectativas del pueblo ucraniano de que llevaría a Ucrania a la paz. Él habló de esto. Gracias a ello ganó las elecciones por abrumadora mayoría. Pero cuando llegó al poder, en mi opinión, se dio cuenta de dos cosas. En primer lugar, que es mejor no enfrentarse a los neonazis y los nacionalistas porque son agresivos y muy activos. Se puede esperar cualquier cosa de ellos. Y en segundo lugar, que Occidente, liderado por Estados Unidos, les apoya y siempre apoyará a quienes se enemisten con Rusia. Es beneficioso y seguro. Así que adoptó la posición pertinente a pesar de haber prometido a su pueblo poner fin a la guerra en Ucrania. Engañó a sus votantes", aseguró.

