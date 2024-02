https://sputniknews.lat/20240208/zelenski-destituye-al-comandante-en-jefe-de-las-fuerzas-armadas-de-ucrania-1148086788.html

El lugar del general Zaluzhni será ocupado por el comandante de las Fuerzas Terrestres ucranianas, Oleksandr Syrski, según anunció el Gobierno de Kiev este 8 de febrero. Se trata de la mayor reestructuración del liderazgo militar de Ucrania desde que comenzó la operación militar de Moscú en febrero de 2022. Los cambios en la cúpula castrense ucraniana suceden en medio de la fallida estrategia militar que le ha impedido al país europeo hacer frente a las tropas rusas, todo ello sumado a la falta de municiones en el campo de batalla y el congelamiento de los fondos estadounidenses para Kiev. "He ofrecido al general Zaluzhni seguir formando parte del equipo del Estado ucraniano. Le agradecería su consentimiento", agregó.De acuerdo con reportes de varios medios occidentales, Zelenski ya había pensado en despedir a Zaluzhni desde hace semanas debido a la relación ríspida que tiene con él a causa de la diferencia de enfoques sobre las estrategias de las tropas ucranianas, que se han visto rebasadas por las fuerzas rusas. El 3 de febrero pasado, el diario estadounidense The Washington Post reveló que el Gobierno de Zelenski ya había informado supuestamente a Estados Unidos sobre su decisión de sustituir a Zaluzhni. Según los medios internacionales, la tensión entre Zelenski y Zaluzhni comenzó el año pasado, cuando el comandante dio una entrevista a The Economist en la que dejó ver ciertas diferencias con el mandatario y dijo que la contraofensiva ucraniana estaba en un "punto muerto". Zelenski tuvo que salir a decir en público que no estaba de acuerdo con esa percepción e incluso reprendió al general.Además, Zelenski supuestamente temía que el militar tuviera aspiraciones políticas, luego de que algunas encuestas le mostraban menos popular que Zaluzhni. ¿Quién es el nuevo jefe de las FFAA ucranianas?Oleksandr Syrski se hizo conocido por la rendición de la ciudad de Artiómovsk (Bajmut). Después de abandonar la ciudad, siguió hablando de su defensa, como exigían las autoridades del país. Además, tiene fama de haber llevado con sus acciones y decisiones a sus soldados de la localidad de Chasov Yar y Konstantínovka a la rebelión. Asimismo, el "general en retirada" organizó la famosa operación Debáltsevo en 2015 y luego encabezó la huida tras la ignominiosa derrota que se saldó con unos 2.000 efectivos muertos. Cabe destacar que Syrski nació en la región rusa de Vladímir, donde tiene familiares a los que prefiere no mencionar. El futuro comandante en jefe se graduó de la Academia Militar de Moscú.

