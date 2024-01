"La posición de Ucrania sigue sin ser realista": la formula de paz de Zelenski sigue en entredicho

https://sputniknews.lat/20240115/la-posicion-de-ucrania-sigue-sin-ser-realista-la-formula-de-paz-de-zelenski-sigue-en-entredicho-1147411701.html

La reunión en Davos de los responsables de seguridad nacional occidentales sobre la propuesta de paz ucraniana terminó sin ningún camino claro, informó Bloomberg, destacando de que el único logro de las conversaciones fue una "foto de familia más diversa que la última vez", ya que incluyó a representantes de países con estrechas relaciones con Rusia como Brasil y Sudáfrica."No hubo avances en un acuerdo de paz real. Eso sería imposible sin Rusia, y Rusia no fue invitada. Pero esa no es la cuestión", aseguraba el Financial Times en un resumen de la reunión, diciendo que pretendía recordar a otros países que "Ucrania, no Rusia, es la que intenta hablar de paz".Dejando a un lado que esta afirmación engañosa ignora los repetidos intentos de Moscú de cortar de raíz la crisis ucraniana en 2014, evitar que se convirtiera en una guerra subsidiaria OTAN-Rusia en toda regla en 2022 y mostrar su disposición a negociar en los casi dos años transcurridos desde entonces, es importante señalar que la fórmula de paz de Zelenski ni siquiera pretende incluir a Rusia en la conversación, llegando incluso a intentar celebrar sus reuniones en secreto.Y quizá por un buen motivo. La fórmula de Zelenski exige que Rusia renuncie a Crimea, el Donbas, Zaporozhie y Jersón, pague reparaciones a Ucrania, someta a sus funcionarios y personal militar a tribunales de guerra y haga otras concesiones unilaterales que se parecen menos a un acuerdo de paz y más a exigencias contra una potencia que capitula. Como era de esperar, Moscú ha rechazado la propuesta, y el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, la ha calificado recientemente de "producto de una imaginación enfermiza".El Canciller suizo, Ignazio Cassis, admitió que no se podría iniciar un proceso de paz sin la participación de Rusia.El truco mágico de Zelenski: cómo convertir lo posible en irrealizable"Hay que destacar un punto importante: la paz ha dejado de ser una palabra imposible o impronunciable, y la idea de una negociación vuelve a estar sobre la mesa. Sin embargo, es necesario comprender que la posición de Ucrania sigue sin ser realista", declara a Sputnik Jacque Sapir, director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, con sede en París.De acuerdo con Sapir, en la mente de los gobernantes de Kiev, la paz ha de llegar a través de una victoria militar y una reconquista por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas de las cuatro regiones (Jersón, Zaporozhie, Donetsk y Lugansk) y de Crimea. Este es el contenido del llamado plan de diez puntos.El analista cree que Zelenski podría estar dispuesto a buscar opciones más realistas, incluida la idea de que Rusia participe realmente en las negociaciones de paz, sobre todo ahora que la situación militar se está deteriorando para Kiev.Si las conversaciones avanzan y la opinión de Kiev se suaviza, Sapir sugirió que sería interesante ver "cómo los líderes ucranianos abandonarán sus 10 puntos sin decir que reniegan de ellos"."Al final, los dirigentes ucranianos tienen que entender que iniciar un verdadero proceso de negociación implica eliminar la mayoría de los llamados 10 puntos, si no todos", apunta el experto.Los patrocinadores de Ucrania tienen una serie de herramientas que podrían utilizar para animar a Kiev a sentarse a la mesa, si por alguna razón decidieran hacerlo, indica Sapir. Desde suavizar los términos para una posible adhesión a la Unión Europea, hasta hacer que la OTAN suspenda las entregas de armas hasta que comiencen las negociaciones, o incluso retirar parcialmente las sanciones contra Moscú.En opinión de Sapir, otra cuestión relevante es también cómo convencer a Rusia para que acuda a la mesa de negociaciones.

