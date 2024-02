https://sputniknews.lat/20240208/el-kremlin-destaca-la-gran-resonancia-de-la-entrevista-de-carlson-con-putin-1148082157.html

El Kremlin destaca la gran resonancia de la entrevista de Carlson con Putin

El Kremlin destaca la gran resonancia de la entrevista de Carlson con Putin

MOSCÚ (Sputnik) — La visita del periodista estadounidense Tucker Carlson a Moscú y su entrevista con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, provocó una gran... 08.02.2024, Sputnik Mundo

El vocero agregó que todas las entrevistas del jefe de Estado son acontecimientos "muy importantes", especialmente cuando se trata de una entrevista concedida a un periodista extranjero. La entrevista fue anunciada por Carlson el 6 de febrero en un mensaje de video grabado en Moscú y la información fue confirmada al día siguiente por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Según Peskov, Putin dio esta entrevista al periodista estadounidense, porque la posición de Carlson difiere de otras: "no es de ninguna manera prorrusa ni proucraniana, es más bien proestadounidense". Carlson explicó el motivo de la entrevista por el hecho de que "la mayoría de los estadounidenses no están informados" del conflicto entre Rusia y Ucrania y "no tienen ni idea de lo que está sucediendo en la región". El periodista añadió que publicará la entrevista en su sitio web y la red social X, y que Elon Musk, propietario de la plataforma, acordó no bloquearla.

