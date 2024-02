https://sputniknews.lat/20240208/no-quieren-que-la-verdad-de-rusia-salga-a-la-luz-por-que-piden-sancionar-a-tucker-carlson-1148070682.html

"No quieren que la verdad de Rusia salga a la luz": ¿por qué piden sancionar a Tucker Carlson?

"No quieren que la verdad de Rusia salga a la luz": ¿por qué piden sancionar a Tucker Carlson?

Las solicitudes para sancionar al periodista estadounidense Tucker Carlson por haber entrevistado al presidente ruso, Vladímir Putin, son una muestra de la... 08.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-08T03:57+0000

2024-02-08T03:57+0000

2024-02-08T03:58+0000

internacional

tucker carlson

política

unión europea (ue)

occidente

sputnik (medio de comunicación)

eeuu

💬 opinión y análisis

vladímir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/08/1148073290_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_e417b65ea01dced49d205a2d3f905978.jpg

"Es más de lo mismo", dice en entrevista el activista y comunicador venezolano Roi López Rivas en referencia a la prohibición en 2022 de medios rusos como Sputnik y RT en Estados Unidos y en algunos países europeos después del inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania.Según él, las peticiones para castigar al periodista norteamericano representan "una hipocresía inmensa de parte de Europa y del imperialismo norteamericano, que vienen a decirse defensores de la libertad de expresión". Luego de que Tucker Carlson anunciara que entrevistó a Putin en Moscú, algunos políticos occidentales pidieron evaluar sanciones contra el expresentador de la cadena Fox. Por ejemplo, el diputado europeo y exprimer ministro de Bélgica, Guy Verhofstadt, dijo a la revista Newsweek que el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (UE) debe analizar la posibilidad de prohibir a Carlson viajar a los países de bloque comunitario.El legislador describió a Carlson, además, como un supuesto "portavoz" del expresidente Donald Trump y de Vladímir Putin. ¿Occidente no quiere que se escuche la voz de Putin?Para el activista venezolano, una prueba de la hipocresía política de Occidente es el espacio que se le ha dado en el pasado, por ejemplo, a grupos identificados con ideologías nazi o fascistas."Hay unas acciones que han empoderado y que aparte son valoradas y respetadas inclusive y no censuradas en Europa y en los Estados Unidos; hemos tenido al batallón Azov, que son abiertamente nazi-fascistas, dando charlas en los Estados Unidos", afirma el ingeniero venezolano.Para López Rivas, en Occidente "simplemente no quieren que se dé a conocer la entrevista" con el presidente Putin."Hay bastante temor de que la verdad salga y también es por un tema económico, de la crisis del capitalismo, la crisis del sistema capitalista imperialista norteamericano, el fin de una hegemonía de la Unión Europea también y el crecimiento de Asia y de los BRICS", añadió López Rivas.Para el venezolano, el mundo está entrando en una etapa "bastante peligrosa" y "oscura" por el uso indiscriminado de las sanciones y la censura a la libertad de expresión desde todos sus frentes. La importancia de 'las dos caras de la moneda'López Rivas aclara que no es adepto de las ideas de Tucker Carlson, pero en este caso considera que sancionar al periodista estadounidense es inaceptable. Alina Duarte, periodista independiente mexicana que ha cubierto decenas de sucesos en América Latina, Estados Unidos y otras zonas del mundo, coincidió con López Rivas en que las audiencias merecen tener todos los puntos de vista posibles sobre un hecho.Para la comunicadora independiente, el caso de Carlson evidencia la hipocresía de Occidente que ya busca sanciones aun cuando ni siquiera se conoce el contenido de la entrevista."Basta con nombrar a Vladímir Putin para decir que hoy se está mermando cualquier tipo de interés", afirma la periodista, quien señala que es el último episodio de un ataque sistemático a la prensa que representa una alternativa ante las "narrativas hegemónicas" estadounidenses y que ha sido estigmatizada, por decir lo menos, en los últimos meses a raíz del conflicto ucraniano. ¿Una nueva 'cacería de brujas'? "Estados Unidos ha emprendido, junto con la Unión Europea, una nueva cacería de brujas, mediáticamente hablando, pues recordemos que durante la Administración de Donald Trump también se les llamó 'agentes internacionales extranjeros' a medios públicos. Bastaba con que fueran medios estatales como Telesur, en el caso de Venezuela, y se les persiguió, se les impidió incluso el ingreso al Capitolio", recuerda la comunicadora.Para Duarte, Estados Unidos se ha ido especializando en la guerra contra "un periodismo que no le rinde pleitesía o que no busca difundir la versión del Departamento de Estado o de la Casa Blanca"."Creer que acabando o sancionando a un periodista se va a detener la información en torno a lo que ocurre más allá de las fronteras estadounidenses, más allá de las fronteras de la Unión Europea, me parece, por decir lo menos, ridículo, pero también preocupante", sostiene.

https://sputniknews.lat/20240207/el-kremlin-confirma-que-el-periodista-estadounidense-tucker-carlson-entrevisto-a-putin-1148048308.html

https://sputniknews.lat/20240201/occidente-ha-destripado-el-estado-de-bienestar-en-beneficio-de-grandes-corporativos-1147915249.html

https://sputniknews.lat/20231109/trump-considera-a-mediatico-tucker-carlson-como-companero-de-formula-en-elecciones-de-2024-1145557712.html

unión europea (ue)

occidente

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

tucker carlson, política, unión europea (ue), occidente, sputnik (medio de comunicación), eeuu, 💬 opinión y análisis, vladímir putin