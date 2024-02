https://sputniknews.lat/20240201/occidente-ha-destripado-el-estado-de-bienestar-en-beneficio-de-grandes-corporativos-1147915249.html

Occidente "ha destripado" el Estado de bienestar en beneficio de grandes corporativos

Occidente "ha destripado" el Estado de bienestar en beneficio de grandes corporativos

Durante el Foro Económico Mundial de Davos, el recién elegido presidente argentino Javier Milei culpó al 'colectivismo' de ser la 'causa fundamental' de los... 01.02.2024, Sputnik Mundo

"Desde los años 80 y finales de los 70 hemos estado destruyendo el Estado de bienestar. Aquí en Estados Unidos hemos estado desregulando [el sistema]. Tenemos escuelas con fines de lucro", explica Maupin. Según el experto, la razón por la que Occidente ha estado desmantelando el Estado de bienestar es porque está controlado por los grandes corporativos."Pero en realidad, el Gobierno estadounidense y los monopolios estadounidenses son las grandes corporaciones en la cima de nuestra economía [que] están apuntalando un sistema global. No están realmente preocupados por la economía interna de Estados Unidos", reflexiona.Esto es peligroso porque, a medida que la hegemonía estadounidense se tambalea, tomará medidas cada vez más desesperadas para mantener su poder.El especialista advierte que "tenemos cada vez más un Occidente liderado por Estados Unidos, el centro de la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que está tratando de recordar a todos quiénes fueron alguna vez", añadiendo que las "fanfarronadas" provenientes de Estados Unidos están siendo "obligadas a ajustarse al hecho de que estamos teniendo un mundo mucho más multipolar [y] que el mundo no va a estar centrado, económicamente hablando, en torno a Wall Street y Londres por mucho más tiempo". Rusia y China no quieren una Tercera Guerra Mundial, afirmó Maupin. Pero advirtió que si comienza una guerra global, "todo el mundo sabe" que "Rusia y China van a ganar", y añadió que las políticas agresivas estadounidenses "no son estratégicas en absoluto para Washington".

