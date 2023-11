Trump considera a mediático Tucker Carlson como compañero de fórmula en elecciones de 2024

https://sputniknews.lat/20231109/trump-considera-a-mediatico-tucker-carlson-como-companero-de-formula-en-elecciones-de-2024-1145557712.html

"Me gusta mucho Tucker, supongo que lo haría porque tiene un gran sentido común", dijo Trump en el programa de Clay Travis y Buck Sexton, cuando le preguntaron si consideraría pedirle al presentador que se postule junto a él como vicepresidente. El vídeo de la entrevista fue borrado de YouTube, pero sigue disponible en el sitio web del programa. Trump lidera actualmente la lista de aspirantes presidenciales del opositor Partido Republicano en las encuestas de las primarias, pero otra vez optó por no participar del debate con los otros candidatos, previsto para la noche del 8 de noviembre. El magnate republicano no descartó tampoco elegir a algunos de los otros postulantes republicanos como compañero de fórmula. "Es posible. Algunos de ellos me gustan mucho", dijo Trump.El exvicepresidente Mike Pence, compañero de fórmula de Trump en 2016, retiró este año su candidatura para 2024. Trump dijo que respeta a algunos de los otros candidatos republicanos, pero que no a todos. Durante el primer debate de las primarias republicanas, Trump realizó una entrevista con Carlson en lugar de asistir al evento.

