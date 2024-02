https://sputniknews.lat/20240209/en-china-catalogan-de-acontecimiento-politico-la-entrevista-de-putin-a-tucker-carlson-1148103722.html

En China catalogan de "acontecimiento político" la entrevista de Tucker Carlson a Putin

En China catalogan de "acontecimiento político" la entrevista de Tucker Carlson a Putin

PEKÍN (Sputnik) — La entrevista que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, concedió al famoso periodista estadounidense Tucker Carlson, expresentador estrella...

El experto chino precisó que "el conocido periodista Tucker Carlson fue despedido del medio en el que trabajaba por tener una opinión diferente sobre el conflicto ucraniano". Xu, investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China, destacó que Carlson viajó a Rusia para entrevistar a Putin tras superar algunos obstáculos en su país y declarar que quería contar al mundo la verdad sobre el conflicto en Ucrania. Según el experto, Biden desde que llegó al poder busca articular un sistema de alianzas para mantener a flote la hegemonía estadounidense. En este proceso, enfatiza Xu, Biden necesita inventarse un enemigo externo. "Fabricar al enemigo exterior es más fácil durante el periodo de las elecciones. Y es que los problemas internos tienen una lógica más profunda que él no puede explicar con claridad, pero en la construcción del enemigo exterior es más consistente. Para articular esas alianzas, Biden necesita inflar las amenazas con las que podrían enfrentarse los integrantes de esas alianzas", explicó. Desde el comienzo del conflicto ucraniano, remarcó, gran parte de la propaganda occidental sobre este tema consistía en difundir mentiras. El conflicto, destacó, se ha convertido en "una gran carga no solo para Europa, sino también Estados Unidos" y la ayuda a Ucrania quedaría en el aire si en las elecciones de noviembre de este año ganara Trump. Según el investigador, esto también es una razón por la que la entrevista de Carlson fue un acontecimiento político. El periodista estadounidense Tucker Carlson entrevistó el 6 de febrero al presidente ruso, Vladímir Putin. La entrevista fue publicada este 8 de febrero en la red social X (antigua Twitter). El propio Carlson publicó el 6 de febrero, antes de la entrevista, un video en el que aseguró que los estadounidenses de a pie no estaban informados en lo absoluto de lo que realmente ocurría en Rusia y en Ucrania.. El periodista denunció que el Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden trató dos veces de impedir la entrevista a Putin. Desde la Casa Blanca negaron estas acusaciones.

