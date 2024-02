https://sputniknews.lat/20240211/por-que-varsovia-y-seul-replantean-su-mayor-acuerdo-armamentistico-de-22000-millones-de-dolares-1148151947.html

¿Por qué Varsovia y Seúl replantean su mayor acuerdo armamentístico de 22.000 millones de dólares?

¿Por qué Varsovia y Seúl replantean su mayor acuerdo armamentístico de 22.000 millones de dólares?

Varsovia polemiza entre las multimillonarias compras militares de Corea del Sur y las condiciones del préstamo. Este punto de estancamiento puede ser lo que... 11.02.2024, Sputnik Mundo

Un importante contrato de adquisición de armas entre Polonia y Corea del Sur está en peligro debido a las dudas de Varsovia sobre la financiación. Anteriormente, el Gobierno surcoreano ofreció que su socio europeo suscriba un préstamo sindicado garantizado por cinco grandes bancos comerciales de ese país asiático, después de que la financiación estatal alcanzara su límite máximo.En 2023 comenzaron las entregas de equipos militares modernos surcoreanos encargados por Polonia en ese mismo año y en 2022. El acuerdo está valorado en unos 22.500 millones de dólares. Sin embargo, ahora en el foco de atención está la cuestión de si el Gobierno surcoreano modificará la legislación para aumentar el límite de préstamos del Banco de Exportación e Importación de Corea, mientras que a Varsovia le quedan poco más de 1.000 millones de dólares en préstamos subvencionados originalmente por el Gobierno de Corea del Sur en 2024.En este contexto, el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció en enero del año en curso que había un "problema" con las condiciones del préstamo. "No sé quién confundió a quién, si fue [el exministro de Defensa Mariusz] Blaszczak o si los coreanos se han retirado. Al final, resultó que hubo un malentendido, pero no quiero echar la culpa a nadie", declaró Tusk. Blaszczak rechazó las críticas, acusando a Tusk de "buscar ahorros" y de "preparar a los soldados y a la opinión pública para el desistimiento de los contratos de armamento". Por su parte, el viceministro de Defensa, Pawel Bejda, aseguró que el Gobierno de Tusk no busca una "revolución" en las prioridades de defensa, pero quiere asegurarse de que "al menos el 50% del gasto en armamento se quede en plantas polacas", en medio de la propuesta de invertir suculentas sumas en equipos surcoreanos. En cualquier caso, Polonia, por el momento, está auditando las compras de defensa, incluidas las fuentes y métodos de financiación. Los legisladores surcoreanos se muestran reticentes a elevar los límites de préstamo de las entidades crediticias estatales en medio de las tensiones políticas previas a las elecciones generales de abril de 2024. En parte, se debe a las dudas sobre la viabilidad y conveniencia de concentrar las exportaciones de defensa de la nación asiática en un solo país.En cuanto a Polonia, el Estado está inmerso en su mayor programa de rearme desde la Guerra Fría, con un presupuesto de defensa para 2024 que alcanzará los 29.600 millones de dólares, el 3,1% del PIB del país. La campaña de rearme fue iniciada en 2022 por el ahora ex primer ministro Mateusz Morawiecki y el partido Ley y Justicia (PiS). Bajo el acuerdo con Seúl, Varsovia ya ha recibido unos 28 de los 1.000 carros de combate K2 y K2PL Black Panther encargados a Hyundai Rotem, unos 66 de los más de 300 obuses autopropulsados Thunder comprados a Hanwha Aerospace y al menos 12 de los 48 cazas fabricados por Korea Aerospace Industries. No obstante, el destino de otras ventas se ha visto comprometido por el desacuerdo sobre el préstamo. Deseo mutuo de evitar una escalada "Corea del Sur está tratando de comportarse de una manera muy cuidadosa en relación con los asuntos en Europa del Este en conexión con el factor de la operación militar especial" en Ucrania, declaró a Sputnik el analista político ruso Petr Kolchin, agregando, igualmente, que Seúl se negó a suministrar armas a Ucrania, pero permitió la compra de munición para las FFAA ucranianas. También subrayó que el rearme de Polonia representa una cuestión muy resbaladiza en un momento en que las relaciones ruso-polacas se han deteriorado significativamente en los últimos años. El analista señaló la preocupación tanto en Moscú como en Minsk de que Varsovia pueda desempeñar un papel más importante en la crisis ucraniana, hasta la posible anexión de territorios del oeste de Ucrania. Si eso ocurriera, Corea del Sur se encontraría como "cómplice" involuntario, lo que "complicaría significativamente la relación entre Moscú y Seúl, lo que Seúl comprende". En una situación en la que Varsovia ya está poniendo en duda los acuerdos concluidos, Seúl está intentando reconsiderar la conveniencia de la venta de armas, a pesar de su valor multimillonario."Rusia posee de muchas de las últimas tecnologías militares sin análogos en el mundo, y si Corea del Norte recibe la oportunidad de desarrollar al menos algunas de ellas, por supuesto esto sería una amenaza para Corea del Sur. Por lo tanto, es muy posible que, dado que ambas partes dudan de la viabilidad del contrato, este pueda modificarse o, en principio, rescindirse", opina el observador. ¿El menor de dos males? Además, Tusk y su Gobierno de Plataforma Cívica (PO) se centran más en los asuntos internos que sus predecesores de Ley y Justicia, que consideraban el rearme y la confrontación con Moscú una cuestión de seguridad nacional y orgullo. "Podemos ver que el Gobierno de Tusk, ligeramente menos militarista, está intentando ser más cuidadoso con la cuestión del rearme y preocuparse más por los asuntos internos", recalcó Kolchin. Tusk "no se quedará atrás del rumbo paneuropeo" respecto a Moscú, "pero, sin embargo, no se convertirá en uno de los principales portavoces de la propaganda rusófoba, como fue el caso del gobierno de Ley y Justicia, cuyos funcionarios incitaron a las relaciones antirrusas en toda Europa", señaló el observador.

