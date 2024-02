https://sputniknews.lat/20240211/un-gran-felino-con-garras-mortales-que-se-sabe-del-nuevo-vehiculo-de-combate-de-infanteria-manul-1148154653.html

Un gran felino con garras mortales: ¿qué se sabe del nuevo vehículo de combate de infantería Manul?

El BMP-3 es actualmente el último vehículo de combate de infantería en el arsenal del Ejército ruso. Los consorcios de defensa rusos han ofrecido una multitud... 11.02.2024, Sputnik Mundo

Sputnik te ofrece toda la información disponible sobre la primera variante: el profundamente modernizado y avanzado BMP-3 Manul.La empresa rusa de defensa Sistemas de Alta Precisión (Visokotochniye Kompleksi, en ruso), parte de Rostec, y el Ministerio de Defensa de Rusia están dando los últimos retoques al diseño final del futuro vehículo de combate de infantería Manul, teniendo en cuenta la experiencia de la operación militar especial en Ucrania."El trabajo de desarrollo no se ha detenido, a pesar del importante aumento del volumen de trabajo para atender el contrato de Defensa del Estado", declaró un representante de la empresa-propietaria de la planta Kurganmashzavod, a los medios rusos en la exposición de armas World Defense Show en Riad. Sistemas de Alta Precisión no ofreció casi ninguna pista nueva sobre las características del nuevo vehículo de combate de infantería, salvo reiterar que incluirá un motor UTD-32T turboalimentado de 816 caballos de potencia. ¿Qué más sabemos del Manul? El Manul fue presentado por primera vez como una modernización pesada del BMP-3 en una feria militar en 2020. Una base técnica unificada y la posibilidad de intercambiar piezas con su predecesor diseñado por Kurganmashzavod aún en la época soviética, le facilitan una reducción de los costos de desarrollo, fabricación y reparación, así como una simplificación del entrenamiento."El Manul es el resultado de una profunda modernización del BMP-3", indicó a Sputnik en una entrevista en 2022 el veterano diseñador del vehículo de combate de infantería, director ejecutivo y diseñador jefe de la Oficina Especial de Diseños de Construcciones Mecánicas, Serguéi Abdúlov. Desde su estreno, el Manul ha presentado al menos dos posibles configuraciones. La revelada en 2020 fue dotada del Bumerang-BM, el mismo módulo de combate universal que incorporan otros nuevos vehículos de combate de infantería rusos. El sistema robotizado incluye un cañón automático 2A42 de 30 mm, cuatro lanzadores de misiles guiados antitanque Kornet y una ametralladora coaxial secundaria PKT de 7,62 mm. Desde entonces también fueron creadas variantes que incorporan un cañón automático de 57 mm operado remotamente, parte del módulo de combate AU-220M Baikal. El vehículo podría llegar a ser un sistema de armamento modular, cuya configuración dependería de las necesidades de los militares. En agosto de 2023, un representante de Sistemas de Alta Precisión confirmó a Sputnik que el Manul podría servir como plataforma base para diversos fines, desde vehículos de reconocimiento y mando hasta artillería autopropulsada, sistemas antiaéreos y transportes de infantería y municiones. En septiembre de 2023, el director ejecutivo adjunto de defensa estatal y cooperación técnico-militar de Kurganmashzavod, Román Jrómov, declaró a Sputnik que desde el Ejército de Rusia expresaron interés en el diseño del motor frontal del Manul, y confirmó que el nuevo vehículo de combate de infantería tomaría prestado en gran medida el BMP-3 de base. "El chasis es el mismo, la transmisión es la misma, el equipo eléctrico es el mismo, etc. Esto facilita la transición a un vehículo de nueva generación", afirmó. Las capacidades de transporte de tropas del Manul aún son desconocidas, pero el BMP-3 básico tiene una tripulación de tres personas y espacio hasta para siete soldados en su interior. ¿Qué otros vehículos de combate de infantería tiene Rusia en proyecto? Aparte del Manul, se puede nombrar al Kurganets-25, otro vehículo de combate de infantería diseñado por Kurganmashzavod, presentado por primera vez en 2015 y visto originalmente como un posible reemplazo de los antiguos BMP soviéticos. El vehículo ha sido sometido a pruebas exhaustivas. Sin embargo, su alto perfil (el vehículo mide más de tres metros de alto) fue considerado un riesgo potencial frente a las armas antitanque enemigas.Las pruebas estatales formales comenzaron en 2017 y continuaron en otoño de 2022, con actualizaciones de su chasis reportadas a finales de 2023. El Kurganets-25 puede equiparse con el Bumerang-BM o el AU-220M Baikal con su cañón automático de 57 mm y ametralladora 6P7K de 7,62 mm. Tiene una tripulación de tres personas y espacio para hasta ocho efectivos.En este contexto, cabe destacar también al T-15 Armata, también presentado en 2015. Es un concepto de vehículo de combate de infantería pesado diseñado y producido por el gigante ruso de la fabricación de carros de combate Uralvagnozavod, otra empresa de Rostec. Basado en el casco del tanque T-14 y con un motor situado en la parte delantera, el T-15 puede transportar de siete a nueve soldados y cuenta con una tripulación de tres personas situada en el centro del vehículo, detrás del compartimento del motor. Está equipado con un blindaje pesado para proporcionar a las tropas la máxima protección posible en entornos urbanos, y la suficiente potencia de fuego como para poder apoyar a las fuerzas de carros de combate en encuentros con tanques enemigos.El T-15 puede equiparse con el Bumerang-BM, el AU-220M Baikal o una variante del módulo de combate DUBM-57 Kinzhal, dotado de un cañón automático de 57 mm, así como de misiles guiados antitanques Ataka-T. Hasta la fecha se han fabricado unas dos docenas de T-15 con fines de evaluación. El vehículo de combate de infantería VPK-7829 Bumerang se distingue de los Manul, Kurganets-25 y T-15 por su configuración de ruedas con tracción total de alta resistencia en lugar de orugas. También está equipado con módulos Bumerang-BM o AU-220M Baikal, tiene una tripulación de tres personas y espacio para hasta ocho pasajeros. Fue presentado por primera vez en 2015, pero las pruebas estatales del sistema comenzaron en abril de 2023.

