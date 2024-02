https://sputniknews.lat/20240212/encuesta-el-42-estadounidenses-cree-que-trump-llevaria-mejor-la-economia-del-pais--1148184890.html

Encuesta: el 42% estadounidenses cree que Trump llevaría mejor la economía del país

La más reciente encuesta para el medio británico 'Financial Times' (FT) arrojó que muchos más estadounidenses confían más en Donald Trump que en Joe Biden para... 12.02.2024, Sputnik Mundo

Según el sondeo, el 42% de los consultados considera que el expresidente Donald Trump sería el mejor administrador de la economía nacional, en contraste con el 31% que se decantó por el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden. El 21% de los encuestados, más o menos uno de cada cinco, dijo que no confía en ninguno de los dos. Respecto a las condiciones económicas generales en Estados Unidos, poco más de la cuarta parte (27%) respondió que estas son "excelentes" o "buenas", en comparación con el 21% de noviembre. No obstante, al preguntarles si estaban de acuerdo con el manejo de Biden de la economía, sólo el 36% dijo que sí, la misma cifra que en la encuesta de noviembre. La encuesta mensual del medio especializado en política y finanzas rastrea la opinión de los votantes sobre la economía del país norteamericano previo a las elecciones presidenciales que se realizarán el 5 de noviembre de 2024. El sonde se realizó en línea entre el 2 y el 5 de febrero y refleja las opiniones de 1.006 votantes registrados en todo el país. Su margen de error es de alrededor de 3,1%.La encuesta también dio cuenta de que el 71% de los demócratas aprueba el manejo de la economía que realiza Biden. Mientras que sólo el 5% de los votantes republicanos está de acuerdo. En julio de 2023, una encuesta realizada para Bloomberg mostró que, pese a la probabilidad del 60% de que Estados Unidos entrara en recesión en los siguientes 12 meses, el país norteamericano ha evitado entrar en ese escenario. Pero a pesar de lo anterior, el índice de aprobación del presidente Joe Biden cayó a 34%. Además, casi el 70% mostró su descontento con la gestión de Biden respecto a la inflación, pese a que esta bajó a 3,14%. Asimismo, más de la mitad de los votantes estadounidenses desaprobó el historial del ejecutivo en materia de empleo, a pesar de que la tasa de desempleo de noviembre del 3,7% marcó el nivel más bajo en cinco décadas.Un análisis anterior realizado por Fox News reflejó una tendencia similar: tres cuartas partes de los estadounidenses califican negativamente la economía del país norteamericano. En tanto, el 67% (incluido el 84% de los republicanos y el 77% de los independientes) dijo que la situación no mejorará en el futuro cercano.

