https://sputniknews.lat/20240212/la-ley-schumer-obligaria-a-los-legisladores-de-eeuu-proucranianos-a-servir-en-primera-linea-1148158473.html

La ley Schumer obligaría a los legisladores de EEUU proucranianos a servir en primera línea

La ley Schumer obligaría a los legisladores de EEUU proucranianos a servir en primera línea

La representante republicana Anna Paulina Luna presentó un proyecto de ley que obligaría a los miembros del Congreso a alistarse en el servicio militar si... 12.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-12T10:41+0000

2024-02-12T10:41+0000

2024-02-12T10:41+0000

internacional

eeuu

senado de eeuu

ucrania

🌍 europa

📰 suministro de armas a ucrania

occidente

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/0b/1148159204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9efb963cad8eea68af3a752121021341.jpg

"Si un miembro del Congreso aboga por proporcionar apoyo militar a Ucrania, el miembro: Luna explicó que presentó el proyecto de ley bautizado Schumer (los Senadores pueden ayudar a sustentar la presencia y preparación militar, por las siglas en inglés) en respuesta al ultimátum del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. En sus palabras, en caso de que la ayuda de EEUU a Kiev no resulte suficiente, las tropas estadounidenses podrían ser utilizadas para luchar contra Rusia en Europa del Este."Si no ayudamos a Ucrania, Putin pasará por toda Ucrania, perderemos la guerra y podríamos estar luchando en Europa del Este y en un aliado de la OTAN dentro de unos años. A los estadounidenses no les gustará eso", indicó Schumer durante su intervención en un medio estadounidense. El proyecto de ley se filtró a un medio británico antes de que saliera a la luz pública, pero Luna destacó que eso no le molestó. "No me disculpo", comentó. Luna sirvió en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos entre 2009 y 2014. Aunque Schumer no abogó por el envío de tropas a Ucrania, sino que se limitó a advertir de que podría producirse una guerra si Rusia avanzaba más allá de Ucrania, una acusación de la que no aportó pruebas y que Moscú ha negado en repetidas ocasiones, el comentario fue percibido por algunos como una amenaza para los estadounidenses. Y fueron esos comentarios los que inspiraron a Luna a redactar su proyecto de ley. La congresista mencionó que otros miembros de la Cámara de Representantes tendrán hasta el 12 de febrero para firmar si quieren ser contados como copatrocinadores originales.El 11 de febrero, el proyecto de ley de 95.000 millones de dólares para ayuda exterior pasó una votación importante en el Senado de EEUU para su aprobación final en dicha instancia. La iniciativa incluye ayuda financiera a Israel, Ucrania y Taiwán por un total de 95.000 millones, de los cuales un total de 60.000 millones irían para Kiev. En particular, los senadores proponen asignar 48.430 millones de dólares para capacitar a los militares ucranianos, realizar el intercambio de inteligencia con Ucrania y mantener otras actividades de apoyo al país eslavo hasta el 31 de diciembre de 2024.

https://sputniknews.lat/20240211/la-foto-de-zaluzhni-con-elementos-neonazis-amenaza-a-zelenski-1148156547.html

eeuu

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, senado de eeuu, ucrania, 🌍 europa, 📰 suministro de armas a ucrania, occidente