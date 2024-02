https://sputniknews.lat/20240211/la-foto-de-zaluzhni-con-elementos-neonazis-amenaza-a-zelenski-1148156547.html

La foto de Zaluzhni con elementos neonazis "amenaza" a Zelenski

Antes de que se hiciera oficial la destitución del jefe de las FFAA de Ucrania, Valeri Zaluzhni, fue publicada una imagen suya sonriendo junto a un retrato de... 11.02.2024, Sputnik Mundo

"Vimos a Zaluzhni posar para una foto con un comandante del Pravi Sector (Sector Derecho), delante de un retrato gigante de Stepan Bandera, el genocida colaborador nazi de Ucrania (...) y junto a una bandera roja y negra [los colores de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que colaboraba con la Alemania nazi] con la inscripción que dice 'victoria sin negociaciones'. Esto me pareció una amenaza bastante explícita contra Zelenski", declaró a Sputnik el analista estadounidense Mark Sleboda.El experto recordó que el 15 de marzo debería terminar el actual mandato presidencial de Volodímir Zelenski —aunque es probable que no finalice debido a la declaración de la ley marcial vigente en Ucrania desde el inicio de la operación militar especial de Rusia— y anticipó que los militares podrían aprovechar esa fecha para actuar contra el presidente."Es posible que haya fuerzas políticas descontentas con Zelenski dentro del régimen que utilicen esa fecha para decir que no es un líder legítimo y tratar de hacerse con el control del país", especuló Sleboda.En opinión del analista, la destitución de Zaluzhni no fue basada en una "mala estrategia", que dio lugar a los fracasos en el frente, sino en motivos personales."Todo esto fue personal", explicó Sleboda. "Él [Valeri Zaluzhni] cometió errores, de eso no hay duda, pero ambos bandos parecen considerarlo más inteligente, más competente y más, digamos, un pensador fuera de lo común que [el sustituto de Zaluzhni, el general Olexandr] Sirski".Sirski se ganó el apodo de Carnicero por la rendición de Artiómovsk (Bajmut) y por la voluntad del general de librar una batalla de desgaste por el control de la ciudad a pesar de las grandes pérdidas, lo que provocó las críticas de EEUU y empañó su reputación en las fuerzas ucranianas.De acuerdo con el interlocutor de Sputnik, cualquier posible disturbio dentro del Ejército ucraniano dependería en gran medida de los próximos pasos del ex comandante en jefe."No lo sé, porque se negó a dimitir y decidió, obviamente, hacer de ello una cuestión política", concluyó, refiriéndose a la negativa de Zaluzhni a renunciar su cargo.Anteriormente, el experto ya había pronosticado las consecuencias que tendría para las élites ucranianas la fracasada contraofensiva estival del Ejército de Kiev.Además, el experto había advertido que las derrotas de las fuerzas ucranianas resultarían ser "extremadamente frustrantes" para el presidente estadounidense, Joe Biden, dado su turbio pasado en relación con este país.*Organización neonazi prohibida en Rusia

