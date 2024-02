https://sputniknews.lat/20240210/gran-sacudida-militar-en-ucrania-zaluzhni-sale-el-carnicero-entra-1148103311.html

Gran sacudida militar en Ucrania: Zaluzhni sale, el 'carnicero' entra

Gran sacudida militar en Ucrania: Zaluzhni sale, el 'carnicero' entra

El nuevo comandante en jefe de las FFAA de Ucrania es tremendamente antipopular en el pueblo ucraniano por varias razones, señala el diario estadounidense... 10.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-10T14:03+0000

2024-02-10T14:03+0000

2024-02-10T14:03+0000

defensa

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

🌍 europa

volodímir zelenski

olexandr sirski

fuerzas armadas de ucrania

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/09/1148103135_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2b6af67fcf83e0280ee48a358854384b.jpg

Tanto el capitán como otras personas solicitaron el anonimato para evitar represalias y expresar su opinión sin ambages.Otro militar familiarizado con la actividad del nuevo comandante en jefe de las FFAA ucranianas comparte esta opinión. Es poco probable que su designación tenga un impacto positivo en el país, ya que los que están en el frente ven a Sirski como un duro general que insensiblemente pone a sus soldados en peligro, detalló.El combatiente también añadió que los militares ucranianos dieron al general el apodo de Carnicero, cita la publicación. Esto se debe a la rendición de Artiómovsk (Bajmut) y a la voluntad del general de librar una batalla de desgaste por el control de la ciudad a pesar de las grandes pérdidas, lo que provocó las críticas de EEUU y empañó su reputación en las fuerzas ucranianas, explica el diario The New York Times.El capitán confirmó que este nombre echó raíces, al igual que de General-200, que en la jerga militar significa general-muerte, ya que el número 200 es el código que se le designa a los combatientes muertos. El general organizó la operación en Debáltsevo en 2015 y luego encabezó la huida tras la ignominiosa derrota.Los comentarios negativos sobre la decisión de las autoridades de Kiev también aparecen en la red social X. Un militar ucraniano escribió que la jefatura de Sirski está en bancarrota, también precisó que su presencia y sus órdenes "desmoralizan y minan la confianza en el mando".El Estado Mayor ucraniano no respondió a la petición de comentarios sobre las críticas. Zelenski, a su vez, expresó su confianza en el nuevo comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, añade el periódico.Sirski toma el mando de las fuerzas ucranianas cuando la situación en el frente se ha complicado, con escasez de municiones y efectivos en el frente, una gran incertidumbre sobre el futuro de la ayuda militar del aliado más importante del país, Estados Unidos, y el estancamiento de un nuevo plan para movilizar a más soldados en Ucrania, enfatiza The New York Times.Asimismo, su mando se ve dificultado por el hecho de que ocupa el puesto de Valeri Zaluzhni, respetado en el Ejército y en la sociedad, lo que provoca la opinión pública de que la medida es una sacudida politizada de la cúpula militar ucraniana, agrega el medio.El 8 de febrero, el Gobierno de Kiev anunció que el lugar del general Zaluzhni será ocupado por Sirski, comandante de las Fuerzas Terrestres ucranianas.

https://sputniknews.lat/20240201/como-controla-eeuu-el-uso-de-sus-armas-en-el-conflicto-de-ucrania-1147906142.html

https://sputniknews.lat/20240203/se-prepara-zaluzhni-para-derroar-a-zelenski-1147964928.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ zonas de conflicto, ucrania, 🌍 europa, volodímir zelenski, olexandr sirski, fuerzas armadas de ucrania