"No pueden tapar el sol con un dedo": el turismo de Chiapas está bajo amenaza por la violencia

Pese a que empresarios, líderes patronales y comuneros coinciden en que algunas zonas de Chiapas viven una violencia inusitada, el gobierno, instituciones del Estado e incluso la administración federal insisten en que la violencia no está generalizada y siguen a la baja los delitos de alto impacto como los homicidios.El pasado 5 de febrero, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que durante el primer mes del 2024, la Incidencia Delictiva en Chiapas registra una disminución del 20%, por lo cual la entidad se mantiene en el segundo lugar nacional con menor tasa en este rubro.Sin embargo, a finales del año pasado, el Observatorio Ciudadano Chiapas reportó un incremento de más del 12% en los casos de homicidios culposos por cada 100.000 habitantes durante el primer semestre de 2023, comparado con el semestre anterior.Aunque las cifras no reflejen estado generalizado de violencia, lo cierto es que varios y diversos sectores han alertado sobre hechos de violencia realizados o alimentados por la presencia del grupos del crimen organizado que comienzan a afectar al turismo. En 2023, Chiapas recibió a más de 8,5 millones de turistas, lo que representó un crecimiento del 3,2% con respecto a la cifra alcanzada en 2022, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Turismo del estado. Estos turistas dejaron una derrama económica de más de 28,8 millones de presos. Además, las zonas arqueológicas del estado recibieron más de 503 mil visitantes, un crecimiento del 1.1% con respecto al 2022. Siendo Palenque la zona arqueológica más popular entre los turistas con más de 360 mil visitantes.Herbert Castellanos, director de la empresa Anfitriones Turísticos de Chiapas, dijo que ante la presencia de personas armadas y grupos que cobran por el paso, ha decidido pedir a agencias extranjeras que no manden turistas hacia esas zonas para no ponerlos en peligro.Castellanos reconoció que con los turistas extranjeros que sí han llegado, lo que hacen es evitar las zonas "conflictivas", quedándose más tiempo en otros lugares o moverse a otros lados donde el turista no tiene necesidad de enterarse de la situación difícil que está enfrentando parte del estado de Chiapas.El 21 de enero pasado, Castellanos lanzó una alerta en sus redes sociales en la que aseguraba que hombres armados impedían el paso a zonas turísticas de Chiapas como Yaxchilán y Bonampak, la cual se hizo muy viral en redes sociales y fue retomada por medios de comunicación locales. Días después, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien está a cargo de las zonas arqueológicas, dijo que era falso que esos espacios turísticos estuvieran en peligro por el narcotráfico y aseveró que mantiene el control de esos sitios.Sobre Yaxchilán, el INAH puntualiza que ese sitio se encuentra cerrado, pero no por problemas de seguridad, sino por situaciones de índole social, que el instituto no tiene facultad para atender.A través de una carta dirigida al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, piden que esa autoridad reconozca la situación de extrema gravedad que padece el estado para que así pueda actuar en consecuencia y resolver esa problemática.La líder empresarial señaló que el clima de inseguridad que vive el estado del sur de México ya está comenzando a afectar también a las cooperativas y a los empresarios en ciertas regiones de la entidad como algunas de las zonas arqueológicas antes mencionadas, pues están dejando de tener ingreso o incluso han tenido que cerrar."La gente local que se encargaba de de atender esos lugares, las cooperativas, han ido cerrando, justamente por el miedo y las represalias, ahí ellos dejan de tener un ingreso por otro lado los hoteleros y transportistas toda la gente que se dedica al turismo ha expresado las grandes afectaciones", añadió la presidenta de Coparmex Chiapas.Por su parte, los comuneros confirman el ambiente de violencia que se vive en el estado y recuerdan que ellos han tenido que asumir labores de seguridad porque en octubre del año pasado hubo varios hechos de violencia y no fueron atendidos por las autoridades. Además decidieron cerrar el paso hacia su pueblo y la zona arqueológica de Yaxchilán"Tenemos una guardia comunitaria en la entrada con un filtro para poder llevar un control de entrada y salida en dos entradas, en dos puntos estratégicos en la entrada de la comunidad y en la entrada de de la frontera con Guatemala. Así, tenemos un control para la cuestión de seguridad", dijo en charla con este medio el presidente de la Comisión para la Paz en la localidad de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, Chiapas, y uno de los que decidió el cierre de la comunidad, Esquivel Cruz González. El líder comunero explicó que en su comunidad no se deja pasar a los turistas a la zona arqueológica de Yaxchilán debido al clima de violencia.

