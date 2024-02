https://sputniknews.lat/20240213/un-nuevo-dialogo-de-paz-amplia-la-oferta-de-soluciones-nacionales-al-conflicto-armado-en-colombia-1148189004.html

Un nuevo diálogo de paz "amplía la oferta de soluciones nacionales" al conflicto armado en Colombia

Un nuevo diálogo de paz "amplía la oferta de soluciones nacionales" al conflicto armado en Colombia

En diálogo con Sputnik, el analista Carlos Medina analizó las dificultades que supone el inicio de un nuevo proceso de paz anunciado por el Gobierno de Gustavo... 13.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-13T00:56+0000

2024-02-13T00:56+0000

2024-02-13T00:56+0000

américa latina

colombia

gobierno de colombia

📰 proceso de paz en colombia

política

seguridad

gustavo petro

iván márquez

farc

ejército del pueblo

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/09/1148114444_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab7615d44c9ab902d77f28affe97a0e0.jpg

Después de ochos años del fracaso de las negociaciones que dieron paso a la conformación de la Segunda Marquetalia, en honor al primer levantamiento en armas de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero disidente del primer proceso de paz anunciaron el inicio de conversaciones en el marco de la Paz Total.El pasado 9 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia compartió una declaración conjunta con la Segunda Marquetalia, comandada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, para anuncia la instalación de una mesa de diálogo de paz entre el grupo disidente y el Estado colombiano.Las negociaciones tienen como objetivo el desescalamiento de hostilidades, la conformación de nuevas zonas fronterizas libres de conflicto, junto con el estímulo de nuevas "economías de paz", bajo el respeto a la población civil, señaló el comunicado conjunto."Saludo que la Segunda Marquetalia retome el proceso de solución política del conflicto armado", manifestó el politólogo y analista político del conflicto armado, paz y democracia Carlos Medina."Surge en ese contexto de incumplimiento del Gobierno, como resultado del entrampamiento y de las posibilidades de extradición de estas personas hacia la justicia estadounidense", indicó.De acuerdo al analista colombiano, que se firme una voluntad de paz entre la administración de Gustavo Petro y la Segunda Marquetalia en el marco de la paz total "amplía la oferta de soluciones nacionales" destinadas a la resolución del conflicto armado en el país sudamericano.De todas maneras, Medina precisó que no se sabe aún si el proceso implica que los integrantes de la disidencia "se van a someter a un tribunal nuevo de justicia o van a retomar y se someten a la jurisdicción especial para la paz o van a la justicia ordinaria".Asimismo, el experto advirtió que en la actualidad continúan sendos problemas en materia de la implementación del Acuerdo de Paz, siendo la seguridad de los firmantes el problema más grave."No solamente se requiere una seguridad física, usted sabe, ya van 427 asesinatos de firmantes de las FARC de 2016. Acaba de producirse un nuevo asesinato de un líder. Además de la seguridad física, era importante la seguridad jurídica y la seguridad jurídica no se ha establecido", subrayó Medina.Ante la posibilidad de nuevas disidencias en el proceso de paz en ciernes, junto con la consideración del poderío económico que ha proporcionado la economía ilegal que rodea a la Segunda Marquetalia, Medina sostuvo que "como toda solución política, pues sigue siendo válida, pero las expectativas que se tienen al respecto de que no surjan nuevas agrupaciones que funcionen como disidencias de las disidencias es muy difícil"."Indiscutiblemente el problema colombiano es que la violencia y la guerra se ha hecho un oficio. Y ya no hay un proyecto político claramente delimitado", reconoció el politólogo.De acuerdo con Medina, las economías de guerra "tenían como propósito fundamental, alimentar procesos revolucionarios para la toma del poder y la transformación de la sociedad y hoy se convierten en economías de crimen organizado, en el marco de un capitalismo criminal que posibilita la acumulación privada de la riqueza, mediante la vía del enriquecimiento de los comandantes de las organizaciones disidentes", reconoció.

https://sputniknews.lat/20240212/ministerio-de-justicia-de-colombia-declara-emergencia-carcelaria-1148179429.html

https://sputniknews.lat/20240206/concluye-en-cuba-sexto-ciclo-de-dialogos-de-paz-entre-gobierno-de-colombia-y-guerrilla-eln-1148041798.html

https://sputniknews.lat/20240206/el-gobierno-de-colombia-y-guerrilla-eln-extienden-por-180-dias-cese-al-fuego-bilateral-1148016424.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

colombia, gobierno de colombia, 📰 proceso de paz en colombia, política, seguridad, gustavo petro, iván márquez, farc, ejército del pueblo, carlos medina gallego, 💬 opinión y análisis