Desafío en Colombia: Gobierno y disidencias de las FARC por extender el cese el fuego

Las partes negocian mientras se acerca la fecha límite del acuerdo. En otro orden, estudiantes ecuatorianos relatan su experiencia en la Universidad de Guayaquil tras la violencia desatada el martes 9, en el marco de la crisis de seguridad en el país.

En Colombia, el Ejecutivo de Gustavo Petro y el grupo Estado Mayor Central (EMC, disidencia de la exguerrilla FARC) analizan la posibilidad de extender el cese al fuego bilateral, con fecha a culminar el 15 de enero.El Estado no considera prioritario continuar con los ceses al fuego sin incluir un debate sobre la destrucción y el reemplazo de los cultivos ilícitos.Desde las disidencias FARC hay desacuerdo con esta exigencia, y aseguraron no negociar sobre cultivos ilícitos que no les pertenecen.El entrevistado se refirió a las políticas aplicadas en el proceso de "paz total", impulsado por el Gobierno de Petro para terminar con el histórico conflicto armado en el país."En algunas regiones del país persiste la violencia, ligada al narcotráfico y a la disputa de territorios. El tema de la transformación de las economías ilícitas es clave en esta etapa de la negociación. El Gobierno planteó continuar el cese al fuego, pero de cumplir esta condición", indicó Rueda Navarro.En otro orden, Colombia cerró 2023 con 181 líderes sociales asesinados, lo que representa un 16% menos que en el año anterior, según datos de la Defensoría del Pueblo.Los líderes indígenas, junto con los comunales, fueron los más victimizados, con 37 muertes, seguidos por los campesinos con 13, los afrodescendientes con 10 y por los líderes LGTBIQ+ con 7.Uno de los objetivos del Gobierno para estos próximos años es reforzar la seguridad, en particular para enfrentar a organizaciones vinculadas al narcotráfico, flagelo de impacto en la región, en particular tras la grave crisis de seguridad en el país limítrofe Ecuador.Este miércoles 10, el presidente de este país, Daniel Noboa, se refirió al plan de deportación de unos 1.500 presos colombianos.En otro orden, continúa la crisis en Ecuador, luego de la declaración de estado de guerra, por parte del Estado, contra organizaciones narcocriminales.Este martes 9, grupos criminales realizaron diversos ataques, como el caso de la toma de un canal de televisión.Además, se desató el caos en la Universidad de Guayaquil (UG) tras registrarse detonaciones en el campus, según advirtieron estudiantes.Conversamos con el ecuatoriano Aaron Cauja presente en el campus universitario en el momento en que se desató el caos, y con el dirigente estudiantil Joe Jara."El control es muy básico. Ante una situación de conmoción no hay una estrategia de seguridad clara definida dentro del campus principal, donde hay más estudiantes y personal. Pedimos medidas de seguridad que garanticen poder estar con tranquilidad dentro de la universidad", sostuvo Jara.Además, en Panamá, los trabajadores de la construcción definirán este jueves 11 nuevas medidas, en reclamo por la reapertura de sus cuentas bancarias cerradas en noviembre.Esta segunda semana de enero se realizaron movilizaciones y volanteadas en diversos puntos del país, pero no se descarta una huelga general del sector.Conversamos con Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Sunctracs), quien explicó las razones del conflicto.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 7 a 9 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

