¿Por qué aumenta el cultivo de coca en Colombia?

¿Por qué aumenta el cultivo de coca en Colombia?

El incremento de la actividad criminal en la frontera colombiana con Ecuador y la persistencia en la demanda de cocaína por parte de las grandes potencias pueden explicar, en gran parte, que el país que gobierna Gustavo Petro no haya logrado disminuir las plantaciones de coca en 2022 e incluso que hayan aumentado hasta alcanzar niveles récord.En efecto, un informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) advirtió que los cultivos de esa planta, de donde se deriva la cocaína, crecieron 13% en 2022, hasta ubicarse en 230.000 hectáreas, permitiendo la producción de 1.738 toneladas de la sustancia, un 24% más que el año anterior.En diálogo con Sputnik, el politólogo colombiano Víctor Barrera explicó que uno de los factores que más inciden en que no se reduzca la cantidad de este narcótico cultivado es que "hay una demanda que se sostiene a nivel internacional y hace que el mercado responda a esa demanda".El experto remarcó que la demanda de cocaína en los países que son grandes consumidores sigue siendo alta "pese a que se ha insistido en que ahora el interés está en el fentanilo". Si bien EEUU ha sido históricamente el principal destino de la cocaína colombiana, Europa no para de crecer como destino de la droga enviada desde Sudamérica.Pero para Barrera existe otro factor que puede explicar el aumento de los cultivos: lo que sucede en la frontera entre Colombia y Ecuador. El informe presentado por Naciones Unidas da cuenta de que la zona donde más aumentaron los cultivos es el departamento de Putumayo, frontera colombiana con el territorio ecuatoriano, donde los cultivos crecieron un 77%.El politólogo atribuyó el aumento de la producción en la zona a "las ventajas comparativas que ofrece esa frontera con Ecuador, con rutas de salida que están controladas por operadores internacionales aliados con actores locales".Barrera indicó que, si bien los grupos criminales de estas zonas pueden tener objetivos más centrados en las rentas del narcotráfico o las dinámicas de extorsión, Colombia se caracteriza por una "hibridación de las organizaciones", que hace que estos grupos también busquen ejercer el "control territorial y poblacional".A pesar de eso, el experto remarcó que el aumento de hectáreas de coca no debería ser atribuido a un fallo en la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, sobre todo porque el punto de vista del informe corresponde al año 2022, cuyo primer semestre correspondió a la Administración de Iván Duque (2018-2022).Aun así, recordó que el hoy ocupante de la Casa de Nariño —sede del poder ejecutivo colombiano— ha propiciado "una disminución en la política de erradicación de cultivos ilícitos" con la intención de que las estrategias antidrogas se centren en las organizaciones criminales y no en los campesinos cocaleros, a los que Petro considera el eslabón más débil de la cadena.Barrera consideró que, dado este contexto, es vital que el Gobierno colombiano "construya algunos consensos alrededor de la lucha contra las drogas, que facilite una acción más coordinada y menos hostil en contra de los eslabones más débiles, que son los cultivadores". A su vez, estimó necesario que los diálogos con las organizaciones que operan en estos territorios contemplen la coordinación con países vecinos, como Venezuela, Ecuador e incluso Panamá.A pesar del récord de 2022, Barrera evaluó que la extensión de los cultivos de coca "no es un destino inevitable" para Colombia, y se mostró optimista en relación a la posibilidad de reducir el problema. Para eso, subrayó la importancia de aprovechar "una ventana de oportunidad que supone la crisis cocalera por una reconfiguración del negocio a nivel global".Si bien manifestó que tal posibilidad "se está cerrando", remarcó que la coyuntura actual podría servir para que Bogotá aplique "políticas de sustitución de cultivos más vigorosas, que permitan que los cultivadores encuentren oportunidades en otras economías".

