"Son flujos que no habían existido antes": migración, la nueva crisis ecuatoriana

La migración ecuatoriana ha ido en crecimiento en los últimos años. En particular se ha señalado el masivo éxodo desde este país hacia EEUU.Desde comienzos del 2023 hasta el mes de agosto, más de 43.000 ecuatorianos atravesaron la peligrosa selva del Darién, que separa a Colombia de Panamá, para llegar desde Centroamérica al país norteamericano, informaron las autoridades panameñas.En este contexto, las declaraciones del alcalde de la ciudad estadounidense de Nueva York, Eric Adams, causaron polémica, pues el político estadounidense sostuvo que la migración hacia aquella urbe, entre los que incluyó a ciudadanos ecuatorianos, va a "destruir la ciudad".En una conversación con Sputnik, la abogada chileno-ecuatoriana María Gabriela León consideró que los ecuatorianos deberán cargar con la estigmatización de ser un flujo migratorio considerable, como está pasando en EEUU, a raíz de las declaraciones del alcalde neoyorquino."Son flujos que no habían existido antes", acusó la experta en movilidad humana y académica de la Universidad Internacional Sek de Quito.Origen de la crisis migratoria ecuatorianaDe acuerdo con la especialista, "Ecuador es un país de inmigrantes". La primera oleada grande de migración ecuatoriana se produjo a propósito de la crisis bancaria que significó la caída de todo el sistema bancario ecuatoriano entre 1998 y 1999, cuando salieron "más de un millón de ecuatorianos a distintos lugares, obviamente en una situación geopolítica muy distinta a la que vivimos ahora", reconoció.Para la académica, el actual fenómeno es más complejo, y "tiene que ver esencialmente con dos cosas".En primer lugar, "el rezago que dejó la crisis del COVID-19 respecto de las actividades productivas en Ecuador, que hace que mucha gente busque como alternativa otros países para emigrar".A esto se suma la crisis de seguridad en el país, "que es enorme", afirmó León. Este fenómeno se traduce en el crecimiento de un 58% en homicidios en lo que va de 2023, en comparación con el año 2022, año que registró una tasa de 26 homicidios cada 100.000 habitantes y con alrededor de 3.500 asesinatos durante el primer semestre de 2023.La violencia se ha convertido en un "fenómeno transversal" en el Ecuador, con una sensación de inseguridad muy grande y eso es lo que motiva la migración. Sin embargo, León enfatizó que se trata de un fenómeno complementario."El desempleo ha subido entre mayo y junio de este año, más de 60.000 personas se quedaron sin trabajo, lo que significa que en este momento del año, ya casi en el último trimestre, tengamos cerca de medio millón de personas sin empleo, algo que se deben sumar las subcifras de empleo precario y de subempleo", manifestó.Gobierno "desprolijo"Para León, "resulta evidente que hay muchas personas que están saliendo por pasos no habilitados", pero acusó que las autoridades ecuatorianas "han sido bastante desprolijas" respecto al manejo de cifras de la salida de connacionales del país.Además de todas las personas que esperan salir del país de forma regularizada, hay "gente que está dispuesta a salir, digamos, por vías no regulares", agregó.El fenómeno migratorio forma parte de un "fenómeno estructural" dentro de "un quiebre en el país", como fue el decreto de muerte cruzada por parte del presidente Guillermo Lasso, mecanismo que le permitió disolver la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y convocar a elecciones anticipadas, celebradas el pasado 20 de agosto, y que tendrán una segunda vuelta el 15 de octubre.La académica lamentó que la cuestión migratoria no sea un tema con mayor relevancia en la campaña electoral presidencial actual en Ecuador, en un escenario en el que tanto la candidatura de Luisa González como la de Daniel Noboa presentan "soluciones muy vagas"."Mucho decir qué vamos a hacer y no explicar cómo. Pero también con un desconocimiento sobre lo que está pasando realmente con el tema migratorio. Eso se echa un poco de menos en el discurso de los candidatos", observó la académica."Pareciera que ninguno de los candidatos ha tomado ese problema muy en serio", concluyó.

