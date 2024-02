AMLO califica al Senado de EEUU de "hipócrita" por pedir medidas migratorias sin dar recursos

https://sputniknews.lat/20240214/amlo-califica-al-senado-de-eeuu-de-hipocrita-por-pedir-medidas-migratorias-sin-dar-recursos-1148236180.html

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que el Senado de Estados Unidos avalara el proyecto de ley para destinar 95.000 millones de... 14.02.2024, Sputnik Mundo

"No condemos, pero buscamos el cese a la agresión bélica que daña, que afecta, que causa la muerte de personas inocentes. Eso es el planteamiento que tenemos y yo sí espero que se atienda esto, que no haya estas guerras", declaró en conferencia de prensa. En este mismo sentido, López Obrador insistió en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe realizar más acciones en favor de la paz, especialmente en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 20.000 personas."Para detener la violencia y que se tome en cuenta que están perdiendo la vida miles de seres humanos, la mayoría inocentes porque hay que separar lo que hacen los gobiernos, los grupos de izquierda o de derecha que optan por la violencia (...). Hay que separar todo eso de los ciudadanos, de la gente inocente que padece de las guerras. Entonces, Naciones Unidas debe actuar con más energía, tiene que haber más activismo y llevar una y otra vez al Consejo de Seguridad de la ONU el cese al fuego", añadió.Con 70 votos a favor y 29 en contra, el 13 de febrero los senadores dieron luz verde a la normativa que contempla una asignación de 60.000 millones de dólares a Ucrania y cerca de 14.000 millones a Israel.Antes, el proyecto de ley superó la aprobación previa para ser sometido a la votación definitiva, pese a la insistencia de los senadores republicanos en priorizar la defensa de las fronteras nacionales.Posteriormente, tras superar el trámite en el Senado, la normativa será enviada a la Cámara de Representantes para su aprobación, aunque el presidente de esta instancia, Mike Johnson, ya advirtió que el organismo no debatirá un paquete de leyes que no incluya fondos para la protección de la frontera con México.

