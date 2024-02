https://sputniknews.lat/20240214/diputado-bermejo-eeuu-demuestra-su-absoluta-debilidad-buscando-torpedear-foros-anticolonialistas-1148231631.html

Diputado Bermejo: EEUU demuestra su "absoluta debilidad" buscando torpedear foros anticolonialistas

14.02.2024

El político de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú denunció en redes sociales que se le impidió volar por el territorio estadounidense cuando se dirigía hacia Rusia para participar en el foro internacional contra el neocolonialismo Por la Libertad de las Naciones. El problema ocurrió cuando la aeronave hizo escala en la Ciudad de México.Sputnik te presenta los comentarios del legislador Guillermo Bermejo sobre este intento de torpedear su agenda.— ¿Por qué cree usted que la prohibición de volar sobre EEUU esté relacionada con su participación en un foro sobre neocolonialismo en Rusia? ¿Acaso en Washington temen que esta tendencia tome cada vez más fuerza y afecte a su hegemonía internacional? En general, mi participación en la vida política de mi país y en la región a la que pertenezco, que es Latinoamérica, siempre ha estado marcada por un discurso antiimperialista, por un trabajo que siempre se ha planteado un mundo multipolar. El año pasado estuve en Rusia y tuve una participación planteándonos la felicitación a que, desde países como Rusia, China y los BRICS, se abre la posibilidad de un mundo multipolar, que signifique para el resto del planeta el derecho a reempezar, a caminar hacia un nuevo mundo donde la justicia social esté de la mano con el desarrollo económico, donde ningún país se crea con el derecho o la autoridad de socavar los destinos de otro. Y desde luego, han utilizado una pequeña trampa: el vuelo pasaba, en algún momento, por territorio norteamericano para tener como argumento que no pueda subir a ese avión. Tengo entendido que no soy ni el primero, ni el único; son varios dirigentes políticos a los que les ha sucedido lo mismo y es algo que hay que profundizar porque esto no puede seguir sucediendo.Definitivamente, Washington viene perdiendo hegemonía y fuerza, pero por su propia culpa. Los países que toman el camino del imperialismo pueden gozar en algunos momentos las riquezas robadas de los países saqueados, pero tarde o temprano, esos pueblos van despertando y van buscando otro tipo de salidas. El mundo está en ese momento y, ante esa desesperación, EEUU cree que boicoteando eventos como lo que está sucediendo Moscú, van a lograr algo. Por el contrario, creo que es una señal de absoluta debilidad.— No es la primera vez que EEUU obstaculiza la agenda diplomática de eventos relacionados con Rusia, incluso dentro de la ONU. Países como Cuba o Siria también han reclamado que Washington obstaculiza sus iniciativas diplomáticas. ¿Cómo cree que la comunidad internacional, incluida la ONU, debería reaccionar a este tipo de sabotajes? ¿Debería haber una respuesta similar a las iniciativas de EEUU? Así reza el dicho antiguo que dice que Hay que hacerles probar de su propia medicina. Los pueblos del mundo, lejos de actuar de la misma manera que Estados Unidos, promueven el diálogo. Es muy interesante saber que los bloques que están apareciendo en el mundo, sobre todo BRICS, no te proponen pelearte con nadie. Lo que todos buscamos es que nos comportemos de manera soberana e independiente, con respeto, con el derecho a la autodeterminación de las naciones, que es justamente el mensaje que me tocaba dar a mí en el evento de Moscú. No solamente mi participación, sino una exposición que me habían pedido los organizadores. Y creo que de seguir así, me va a tocar lo mismo. Ellos son muy buenos para vetar gente, son muy buenos para boicotear eventos. A lo mejor están esperando una respuesta similar. Nosotros deberíamos optar por exigirle al Gobierno norteamericano nada, porque realmente de ellos no podemos esperar mucho, pero sí al pueblo estadounidense, que tome consciencia de la absoluta hipocresía con la que se maneja su Gobierno, que habla de derechos humanos, de libre tránsito, de libre comercio, de libertad de expresión, pero son los primeros en boicotearla. No tienen un discurso de papel contrapuesto con actitudes que, de verdad, son condenables.— ¿Si no se tratan estos temas en foros y mediante la diplomacia, qué otras alternativas deja el llamado norte global para resolver los problemas que preocupan al sur global? ¿La guerra y la presión financiera?Las políticas que se deben manejar desde la diplomacia y los foros tienen un límite. Ha quedado demostrado que los países no se preparan para defenderse, sufren agresiones. Recordemos que cuando la Guerra Fría terminó, se planteó la desmilitarización del mundo, el despojo de las armas nucleares. Ya estamos a más de 30 años de aquel suceso y EEUU, lejos de cumplir su parte, ha incluido más miembros de la OTAN que ya no tienen ningún sentido. Si no hay posibilidad de escenario de guerra, ese espacio no debería existir más. Sin embargo, los han ido fortaleciendo porque mantienen su lógica de creer que, en el caso de Europa, y específicamente de Rusia y China, son espacios vitales, como decía Adolf Hitler, donde ellos pueden, tarde o temprano, desmembrar los países e invadirnos. Y en el caso de América Latina, la lógica del patio trasero, es el lugar donde ellos hacen lo que le da la gana y que tienen derecho a organizar paramilitares o golpes de Estado para mantenerse con gobiernos afines a sus intereses. Parte de la soberanía nos va a obligar, viendo la actitud del imperialismo norteamericano en el mundo, de la OTAN, de sus socios sionistas, a que pasemos también de tratados de manera comercial, a tratados de manera militar. Creo que tenemos mucho por ganar entre los países en vías de desarrollo, como amablemente nos llaman a veces, y los países que han demostrado que el camino del desarrollo industrial y económico se hace a mano propia, sin pedir permiso y con objetivos claros, como es el caso de Rusia, de China y la India, el bloque de los BRICS, básicamente.— En los últimos dos-tres años en diferentes partes del planeta ha vuelto a tomar impulso el movimiento contra la hegemonía y el neocolonialismo. Países como Rusia o China han creado instituciones políticas y financieras paralelas al G7 o el FMI. En su opinión, ¿qué más podría hacer el llamado sur global, y sobre todo América Latina, para que esta tendencia tenga éxito? Ya formados estos bloques económicos y creadas ciertas instituciones financieras, creo que lo que queda es mostrarlo. Este es un debate que en mi país somos pocos, aún no lo estamos entendiendo. Me refiero a las dirigencias políticas, pero los pueblos que ahora se pueden informar a través de redes, básicamente porque como todos sabemos, los medios son más de desinformación que de otra cosa. Cuando el mensaje llega, los pueblos se entiende que ahora hay un nuevo camino para los llamados países del sur global.A nosotros nos queda justamente participar en estos eventos para hacerlos más visibles, para que vean que otro camino de desarrollo se puede dar, de qué otra economía más solidaria podemos tener.Incluso, podemos, hasta en esas nuevas entidades financieras, endeudarnos, pero no de la manera demoníaca, como ocasionó el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, a través de décadas de saqueo en contra de nuestras naciones.Así que, yo creo que la unidad de los pueblos es básica. Una de las tantas cosas a las que me apena no haber podido decir en el evento es que, así como necesitamos la libre autodeterminación de las naciones para fortalecernos como bloques, y que era una postura que tenía Lenin hace ya más de 100 años, desde América Latina también el sueño de la Patria grande siempre fue el camino de los grandes libertadores, de nuestra América, para podernos hacer sentir en el mundo y para hacernos respetar.Creo que esas dos cualidades, desde Euroasia, por llamarlo así y desde Latinoamérica, es fundamental que esas experiencias se crucen, mezclen, fortalezcan y se tomen como indispensables para generar un mundo mejor. Ese ejemplo, y los resultados que comienzan a darse, son fundamentales para poder decir que otro mundo es posible.— ¿Algo más que quiera comunicarle a nuestros lectores? Sí. Por último, agradecer a los organizadores del evento, porque a pesar del momento tan desagradable que he tenido que pasar aquí en el aeropuerto en México, se han comunicado conmigo constantemente; han velado porque esté bien y porque me van a permitir exponer de todas maneras a distancia. Voy a elaborar la exposición tal cual me la han pedido y espero llegar a Lima y poderla enviar. Quiero agradecer, además, la solidaridad a los organizadores y a los equipos que están allá de distintas naciones, que se han comunicado conmigo a lo largo del día.Y también a los medios de comunicación, como el de ustedes, que se han tomado el tiempo de preguntarnos qué es lo que pasó, cómo vemos las cosas y qué podríamos hacer. Y por último, como ya hemos conversado con los organizadores, seguramente que, en otras rutas menos inquisidoras, podremos volver a Rusia a otros eventos que también tengan que ver con este mundo diferente, justo, solidario, que es el que esperamos terminar de fortalecer y crear en los próximos años.

