https://sputniknews.lat/20240215/el-ejercito-de-mexico-reconoce-que-su-blindaje-no-es-suficiente-para-protegerse-del-narco-1148261385.html

El Ejército de México reconoce que su blindaje no es suficiente para protegerse del narco

El Ejército de México reconoce que su blindaje no es suficiente para protegerse del narco

El blindaje que utiliza el Ejército mexicano no siempre resulta suficiente para proteger a los soldados de algunas armas utilizadas por los cárteles del crimen... 15.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-15T19:27+0000

2024-02-15T19:27+0000

2024-02-15T19:27+0000

defensa

ejército de méxico

narcotráfico

crimen organizado

méxico

seguridad

ejército mexicano

cjng

eeuu

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/19/1138601599_0:0:1022:576_1920x0_80_0_0_c63874129c648c482cc6f1b0dde0bfe5.jpg

El blindaje con el que cuentan los vehículos militares del país latinoamericano no protege a las tropas de armas de alto calibre, como el calibre .50, que es utilizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aseguró el general Cresencio Sandoval.También comentó que, el pasado 10 de enero, un convoy recibió un ataque de parte de un grupo del crimen organizado en el que se detectaron municiones de dicho calibre. "[Nuestros vehículos] no habían sido penetrados en ninguna ocasión, pero en esta agresión del 10 de enero tuvimos una penetración al blindado, falleció uno de nuestros elementos y tres heridos por las penetraciones de estas municiones". Cresencio Sandoval también señaló que, en lo que va de la Administración, las autoridades mexicanas han asegurado 47.996 armas, de las cuales el 70% llegó desde Estados Unidos. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su Gobierno ya externó un llamado a Washington para que se averigüe de dónde proceden estas armas. A la par, el Gobierno mexicano mantiene una demanda contra varios fabricantes estadounidenses de armas, bajo el argumento de que dichas compañías no tienen los controles de venta adecuados y favorecen el tránsito de armas hacia los grupos delictivos del país latinoamericano.

https://sputniknews.lat/20240215/amlo-avala-dialogo-entre-obispos-y-grupos-delictivos-para-buscar-la-paz-en-el-sur-de-mexico-1148255888.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ejército de méxico, narcotráfico, crimen organizado, méxico, seguridad, ejército mexicano, cjng, eeuu