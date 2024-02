https://sputniknews.lat/20240215/hamas-afirma-que-ataque-israeli-al-hospital-de-jan-yunis-fue-masivo-y-dejo-muchos-heridos-1148250758.html

Hamás afirma que ataque israelí al hospital de Jan Yunis fue masivo y dejó muchos heridos

Hamás afirma que ataque israelí al hospital de Jan Yunis fue masivo y dejó muchos heridos

TEL AVIV (Sputnik) — Israel lanzó una "incursión masiva" en el hospital Naser de Jan Yunis con intensos tiroteos que hirieron a muchos de los desplazados que... 15.02.2024, Sputnik Mundo

El portavoz apuntó que el ejército había ordenado a los médicos que trasladaran a todos los pacientes a un edificio más antiguo que no estaba adecuadamente equipado para su tratamiento. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que tenían "inteligencia creíble" de que Hamás había retenido a rehenes en el hospital y que los restos de algunos de los rehenes podrían estar todavía dentro del recinto. El contraalmirante Daniel Hagari, principal portavoz militar israelí, destacó que las tropas estaban llevando a cabo una operación "precisa y limitada" en el lugar y que no evacuarían por la fuerza a médicos ni pacientes. Israel acusa a Hamás de utilizar hospitales y otras estructuras civiles para proteger a sus combatientes. Anteriormente, funcionarios del hospital informaron que al menos siete pacientes fueron alcanzados por fuego israelí, matando a uno e hiriendo a otros seis. El Ejército israelí no ha comentado sobre esto todavía. El pasado 7 de octubre, el movimiento Hamás atacó más de 20 comunidades israelíes, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a 253 rehenes. En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició una campaña de bombardeos sobre Gaza, al tiempo que imponía un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. El 27 de octubre, Israel lanzó una incursión terrestre a gran escala en la Franja. Los ataques israelíes han dejado hasta el momento unos 28.500 palestinos muertos, así como casi 68.300 heridos. Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

