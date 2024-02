https://sputniknews.lat/20240214/la-guerra-de-israel-en-gaza-nos-esta-dejando-sin-voces-que-nos-cuenten-lo-que-pasa-en-palestina-1148182774.html

La guerra de Israel en Gaza "nos está dejando sin voces que nos cuenten lo que pasa en Palestina"

La guerra de Israel en Gaza "nos está dejando sin voces que nos cuenten lo que pasa en Palestina"

La guerra de Israel en Gaza pone al periodismo ante una situación inédita, de unas dimensiones y una barbaridad nunca antes vistas, le dijo a Sputnik la... 14.02.2024

Entre el 7 de octubre y el 1 de diciembre de 2023, Tel Aviv tenía a 17 periodistas palestinos en la cárcel, convirtiéndose en uno de los principales carceleros de trabajadores de los medios en el mundo, según el informe anual que elabora el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), dado a conocer en enero de este año.Aunque no es la primera vez que la nación fundada en 1948 figura entre los principales carceleros de los comunicadores a nivel global, esta es la cifra más alta de detenciones de periodistas palestinos en Israel desde 1992, cuando el organismo defensor empezó a documentar las capturas, y también es la primera vez que Tel Aviv se clasifica entre los seis infractores más grandes.Todos los periodistas detenidos por el gobierno israelí hasta el 1 de diciembre de 2023, especifica el censo, fueron arrestados en el territorio palestino ocupado de Cisjordania tras estallar la última espiral de violencia en la Franja de Gaza que comenzó el 7 de octubre del año pasado, cuando el movimiento radical Hamás atacó a Tel Aviv.La mayoría de los comunicadores, además, se encuentran en detención administrativa, una norma israelí que le permite a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) retener a cualquiera que considere sospechoso sin presentar cargos, alegando sospechas de futuros crímenes.Una situación inédita para el periodismo"Estamos ante una situación inédita para el periodismo", le dijo a Sputnik la periodista mexicana especializada en derechos humanos y movimientos sociales, Daniela Pastrana.La comunicadora, que en 2017 obtuvo el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo por el proyecto Buscadores en un país de desaparecidos, mencionó que, a lo largo de la historia reciente, el periodismo ha tenido momentos y situaciones complejas en muchos países, con una alta cifra de periodistas obligados al exilio, asesinados o tras las rejas.Sin embargo, consideró que lo que sucede actualmente en Israel coloca al gremio en una situación inédita, cuyas dimensiones y barbaridad no ocurren en ninguna otra parte del mundo.A decir de Pastrana, lo que sucede en Palestina recuerda a una máxima mexicana famosa durante la Guerra Sucia en México —periodo que comprende desde inicios de la década de 1950 hasta finales de 1990, en el que el Estado mexicano aplicó una serie de medidas de represión militar y política para disolver a los movimientos que se oponían al Gobierno—, cuando se decía que las únicas posibilidades para los defensores de derechos humanos eran: entierro, destierro o encierro."Eso es lo que parece que es la realidad ahorita de los periodistas palestinos, porque no es con todos los periodistas que están en Israel (...), es básicamente con periodistas palestinos que tienen estas tres opciones: o la muerte o la cárcel o el exilio", aseveró Pastrana.No queda otra opción que contar lo que Israel hace en GazaEn su informe, el Comité para la Protección de Periodistas observó que la naturaleza cerrada de los procesos que enfrentan los periodistas encarcelados por Israel dificulta a los abogados e investigadores del CPJ enterarse de las acusaciones enfrentadas por los comunicadores.No obstante, colegas y familiares de estos periodistas dijeron al organismo que creen que sus familiares fueron detenidos debido a sus publicaciones en redes sociales y a la cobertura que hacen de la guerra. Por su parte, las autoridades israelíes alegan que las personas tras las rejas son militantes o afines a Hamás.Al respecto, Pastrana opinó que el país hebreo considera que todos los cuestionan sus acciones en el enclave palestino tienen relación con el movimiento radical de resistencia Hamás."La ONU, la Cruz Roja, Reporteros sin Fronteras, la Agencia para los Refugiados de Palestina, los periodistas. O sea, cualquier persona que no comparta y que no acepte y que no tolere el genocidio que [Israel] está cometiendo sobre el pueblo palestino", aseguró la defensora de derechos humanos.Por esa razón, la periodista mexicana señaló que no hay un solo argumento válido por parte de Tel Aviv que justifique el asesinato y encierro de periodistas. Esto porque no es opcional informar lo que está sucediendo en el enclave palestino."Si te están tirando bombas en tu casa, vas a tener que contar que esas bombas te las están tirando en tu casa y esa es una de las funciones básicas del periodismo, no creo que pueda haber un argumento en contra de la decisión de los periodistas", agregó.Nos hemos ido quedando sin ojos y sin vocesPara la reportera y coautora de diversos libros sobre los efectos de la violencia en México, uno de los efectos del encarcelamiento y asesinato de periodistas palestinos por parte de Tel Aviv es que cada vez tenemos menos información sobre lo que sucede en Gaza.Así, Pastrana mencionó que los periodistas palestinos requieren de la solidaridad del gremio, toda vez que cubrir la guerra en su país, mientras observan cómo son asesinados sus familiares y seres queridos mediante los constantes bombardeos israelíes, necesita mucho valor y entereza.Y no es que estén dejando de pasar las cosas, sino que cada día más periodistas palestinos se ven obligados a salir del enclave, son asesinados o están tras las rejas. Un ejemplo. recordó la profesora de periodismo, es el del jefe de la oficina de Al Jazeera en Gaza, Wael Dahdouh, cuya familia fue asesinada por Israel, lo mismo que su compañero camarógrafo."Él resistió todo lo que pudo y finalmente tuvo que salir por un tema médico, de atención", lamentó la reportera.Por ello, concluyó que lo que sucede con los periodistas en Palestina forma parte de una estrategia más grande para invisibilizar, por todos los medios posibles, las acciones que Israel lleva a cabo contra la población."El mundo está enfrentándose a una prueba enorme de humanidad y de ética y tenemos todos el derecho de estar informados de lo que está ocurriendo", finalizó.

