https://sputniknews.lat/20240117/silencio-a-la-verdad-israel-impide-que-el-mundo-conozca-que-es-lo-que-sucede-en-gaza-1147459112.html

Silencio a la verdad: "Israel impide que el mundo conozca qué es lo que sucede en Gaza"

Silencio a la verdad: "Israel impide que el mundo conozca qué es lo que sucede en Gaza"

Varios reporteros que cubren la devastación en la Franja de Gaza provocada por el conflicto palestino-israelí han sido asesinados en un intento de Tel Aviv por... 17.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-17T20:42+0000

2024-01-17T20:42+0000

2024-01-17T20:42+0000

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

gonzalo lira

israel

franja de gaza

palestina

bbc

al jazeera

periodismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/09/1147248771_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c5045463df65fbb9e3a94a3eeadcd49c.jpg

El Sindicato de Periodistas Palestinos informó el 15 de enero pasado que, con el asesinato de Yazan Zweidi, camarógrafo del canal Al-Arabi, el número de periodistas asesinados por el Ejército israelí asciende a 112, entre ellos 14 mujeres. La mayoría de estas muertes no han sido motivo de cobertura por parte de los grandes medios corporativos occidentales y, en cambio, muchas veces son revictimizados, aseguran los expertos. "Mueren una vez y mueren otra vez por el silencio", acusó en entrevista Celeste Sáenz de Miera, presidenta del Club de Periodistas de México, en referencia a la omisión de los grandes grupos mediáticos ante la cantidad de trabajadores de la comunicación que han caído en los últimos tres meses del conflicto en Gaza. El Sindicato de Periodistas Palestinos señala directamente Israel como el responsable de terminar con la vida de decenas de periodistas para destruir la verdad del genocidio contra el pueblo palestino, una acusación que han secundado todos los países árabes y de mayoría musulmana, así como otras naciones, como Cuba y Sudáfrica. La agrupación gremial palestina advirtió también que los periodistas de Gaza y sus familias corren un alto riesgo de ser asesinados y viven en condiciones extremadamente complejas y difíciles.Según el reportero —quien recientemente viajó a Gaza para cubrir la guerra—, Tel Aviv ha impedido en varias ocasiones que la prensa internacional cubra el conflicto de manera independiente. Por eso, dice, las autoridades israelíes han organizado coberturas de prensa "a modo" con la finalidad de silenciar o dar poca visibilidad a las voces palestinas. Según él, los periodistas palestinos hacen su trabajo sin ninguna garantía de seguridad. Algunos, dice, tienen equipo básico de protección, chalecos, cascos placas de Kevlar, pero no tienen ninguna garantía ni seguro de vida. ¿Están solos en Gaza?Témoris Grecko también considera que los comunicadores palestinos están conscientes de que corren incluso más peligro que mucha población civil, ante los constantes ataques israelíes en la Franja de Gaza. Un ejemplo muy claro de esto, dice, es Wael Dahdouh, quien sobrevivió a un atentado en el que murió su compañero y varios miembros de su familia en dos actos distintos y, sin embargo, sigue de pie, cubriendo los hechos. El propio Dahdouh, jefe de la oficina de la cadena Al Jazeera en la Franja de Gaza, quien perdió a su esposa y a sus hijos en un ataque de Israel contra el campamento de Nuseirat perpetrado en octubre pasado, señaló en una entrevista reciente con el canal MSNBC que hay una sensación entre los periodistas palestinos de que los han dejado solos. "Hay un grado de solidaridad, pero desde mi punto de vista y siendo que nosotros estamos pagando este costo doloroso, no sentimos que el apoyo sea suficiente o esté al nivel del alto costo que estamos pagando. Les dije hace poco que 106 periodistas palestinos se han convertido en mártires como resultado de los ataques israelíes en menos de tres meses", dijo Dahdouh."Esto es terrorífico, y no había pasado en otras guerras que han durado hasta 20 años", afirmó el comunicador de Al Jazeera."Sentimos que nos han matados dos veces, una vez por las bombas y otra por el silencio", dijo. Se necesitan mayores garantíasCeleste Sáenz de Miera, presidenta del Club de Periodistas de México, asegura que los comunicadores palestinos son "héroes" que comprometen su vida por informar una versión de los hechos que no tiene cabida en muchos medios corporativos. La también activista comenta que es necesaria una revisión de falta de respeto a los protocolos de cobertura periodística por parte del Gobierno de Israel y del movimiento palestino Hamás. Otro punto vital, señala, es la creación de un pasaporte internacional validado por los organismos internacionales y los gobiernos para que los periodistas logren desplazarse en los territorios en conflicto. Acusaciones infundadasLos periodistas que han muerto en Gaza muchas veces son revictimizados "con mentiras y con inexactitudes", pues "se les ha señalado como miembros de un grupo terrorista" cuando en realidad no lo son, acusa Sáenz de Miera.En su comunicado sobre los 112 compañeros muertos, el Sindicato de Periodistas Palestinos advirtió que Israel de falsifica y fabrica cargos contra periodistas con acusaciones falsas para justificar asesinatos y desafiar cualquier futuro proceso judicial internacional que le haga responsable de estos crímenes.El caso Gonzalo Lira, desprecio a la verdadSobre la muerte del periodista Gonzalo Lira bajo custodia de las autoridades ucranianas, Sáenz de Miera señala que el caso revela "el abandono del imperio y el desprecio" hacia aquellos que, como Lira, se atreven a decir la verdad."¿Cómo es posible que no se haya pedido y no se haya intervenido para que se resguardara su salud?" cuestionó.

https://sputniknews.lat/20240116/hamas-asegura-que-el-numero-de-muertos-en-gaza-asciende-a-mas-de-24000-1147432679.html

https://sputniknews.lat/20240115/la-paciencia-de-biden-hacia-israel-estaria-llegando-a-su-fin-1147396975.html

https://sputniknews.lat/20240111/sudafrica-presenta-a-la-cij-su-alegato-oral-contra-israel-por-presunto-genocidio-en-gaza-1147305685.html

https://sputniknews.lat/20240114/la-onu-califica-la-devastacion-de-gaza-como-una-mancha-a-nuestra-humanidad-y-alerta-de-hambruna--1147395484.html

israel

franja de gaza

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, gonzalo lira, israel, franja de gaza, palestina, bbc, al jazeera, periodismo, 💬 opinión y análisis, libertad de expresión, libertad de prensa