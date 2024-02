https://sputniknews.lat/20240215/juez-de-nueva-york-fija-para-el-25-de-marzo-inicio-de-juicio-contra-trump-por-soborno-1148258804.html

Juez de Nueva York fija para el 25 de marzo inicio de juicio contra Trump por soborno

WASHINGTON (Sputnik) — Una corte del estado de Nueva York fijó para el 25 de marzo el inicio del juicio contra el expresidente de EEUU, Donald Trump... 15.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-15T17:43+0000

2024-02-15T17:43+0000

2024-02-15T17:43+0000

internacional

donald trump

eeuu

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1f/1142117460_5:326:3067:2048_1920x0_80_0_0_f73d76db4148bed3a73e8ece18f1a210.jpg

El juez rechazó además la solicitud de la defensa de Trump para desestimar la denuncia. Antes de la audiencia, el exmandatario dijo a la prensa que no había cometido ningún delito, por lo cual no podía ser sometido a un juicio. "No hay ningún caso (en su contra). No es un crimen", afirmó. Trump calificó al caso de "interferencia electoral", la cual estaría siendo dirigida por el propio presidente, Joe Biden, y su Gobierno. Trump está acusado de ocultar que había pagado a Daniels durante la campaña presidencial de 2016.

eeuu

donald trump, eeuu