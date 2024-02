https://sputniknews.lat/20240215/trump-podria-estar-tanteando-dividir-la-otan-en-miembros-de-primera-y-de-segunda-clase-1148252120.html

Trump podría estar tanteando dividir la OTAN en miembros de primera y de segunda clase

Trump podría estar tanteando dividir la OTAN en miembros de primera y de segunda clase

El expresidente estadounidense y precandidato republicano, Donald Trump, está muy decidido a reducir los compromisos de Washington con ciertos miembros de la... 15.02.2024, Sputnik Mundo

Trump insiste en que los miembros del bloque militar cumplan un objetivo de gasto en defensa de al menos el 2% del PIB.Con conflictos bélicos en Oriente Medio, Europa y tensiones irresolubles por Taiwán con Pekín, Trump está en condiciones de influir en el rumbo político exterior de EEUU desde la barrera como nunca antes se había visto en la política presidencial moderna, escribe la agencia estadounidense.Entre las iniciativas posibles en un segundo mandato, los aliados de Trump han discutido la posibilidad de reformar el bloque militar de tal modo que sea "esencialmente una alianza de dos clases": a la primera pertenecerían los Estados que alcanzan los gastos en defensa, mientras que los que no lo hacen acabarían en la segunda clase. De tal modo, el artículo 5 —que exige la defensa de cualquier miembro atacado— se aplicaría solo a las naciones de la primera categoría, destaca la publicación y agrega que otros aliados de Trump son partidarios de imponer nuevos aranceles a los países rezagados. El exjefe de la Casa Blanca siempre propuso reexaminar la relación de Washington con la OTAN, cuestionando por qué su país debía asumir el gasto mayoritario del bloque militar, asegura el analista político John Feehery. Durante su mandato, Trump ha presionado a los países de la OTAN para que cumplan un objetivo de gasto en defensa de al menos el 2% del PIB.La mayoría de los miembros de la OTAN incumplieron sus objetivos de gasto el año pasado. Bloomberg publicó un informe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre el gasto del bloque militar en porcentaje del PIB para 2023. Acorde a esta información, 18 países europeos de la alianza y Canadá corren el riesgo de acabar siendo miembros de segunda en la OTAN si Trump aplica su medida.Tales medidas, en caso de llevarse a cabo, acabarían con décadas de política estadounidense y romperían la alianza defensiva, concluye la agencia.Anteriormente, Trump afirmó en Carolina del Sur que le advirtió a un líder de un estado miembro de la OTAN que Estados Unidos no protegería a los aliados rezagados en su gasto en defensa, pues los socios "tienen que pagar". Biden destacó que los comentarios de Trump sobre la OTAN fueron "vergonzosos", "peligrosos" y "antiestadounidenses".Para el columnista británico Simon Jenkins, las críticas de Trump a la OTAN son consistentes con la postura que el magnate ha sostenido durante años respecto al bloque militar. Asimismo, recordó que el republicano ha sugerido que la idea de imperios ideológicos en contienda global está obsoleta en la actualidad. En contraste, Trump considera que los países occidentales ya tienen suficientes problemas al interior de sus territorios, por lo que no les corresponde intervenir en las disputas internas de otras naciones, destacó el periodista.

