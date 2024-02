https://sputniknews.lat/20240213/la-otan-debe-convertirse-en-una-fuerza-para-la-paz-no-para-una-guerra-interminable-1148209431.html

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debe convertirse en una fuerza para la paz, apunta el periodista británico Simon Jenkins. 13.02.2024, Sputnik Mundo

El sábado 10 de febrero, durante un mitin de campaña en Carolina del Sur, el expresidente estadounidense Donald Trump criticó a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que no pagan sus cuotas. Para el político que ejerció como el 45° presidente del país norteamericano, es necesario que los países miembros de la OTAN destinen el 2% de su producto interior bruto (PIB) en defensa, como se han comprometido. Las declaraciones del aspirante favorito para contender por la presidencia de Estados Unidos en nombre del Partido Republicano en noviembre de este año provocaron las críticas de los aliados del bloque militar, que vieron una amenaza a la seguridad de los países miembros. Por ejemplo, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, calificó los comentarios de Trump de "atroces y desquiciados" y aseguró que se trató de un llamado a la invasión de "nuestros aliados más cercanos". Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza bélica está preparada y capacitada "para defender a todos los aliados" y aseguró que el país norteamericano seguirá siendo un aliado fuerte y comprometido, independientemente de quien resulte vencedor en las elecciones presidenciales que se avecinan. Trump es consistente con su posturaPara el columnista británico Simon Jenkins, las críticas de Trump a la OTAN son consistentes con la postura que el magnate ha sostenido durante años respecto al bloque militar. "Durante la última década [Trump] ha fomentado uno de los periódicos ataques de aislacionismo de Estados Unidos", señaló el periodista en su columna para The Guardian. Asimismo, recordó que el republicano ha sugerido que la idea de imperios ideológicos en contienda global está obsoleta en la actualidad. En contraste, Trump considera que los países occidentales ya tienen suficientes problemas al interior de sus territorios, por lo que no les corresponde intervenir en las disputas ajenas o los conflictos internos de otras naciones. La expansión de la OTAN, descaradamente provocativaRespecto a la expansión de la OTAN a principios de siglo para incluir a Polonia y a los países bálticos, el columnista consideró que se trató de una acción "descaradamente provocativa". Sin embargo, en el marco del conflicto en Ucrania, el rechazo hacia el bloque atlántico, apuntó, "se ha convertido en un punto muerto y es necesario encontrar alguna salida". Al mismo tiempo, consideró que es poco probable que Trump, si gana la elección de este año en EEUU, disuelva a la OTAN, como algunos medios informaron. No obstante, dijo que el artículo 5 de la alianza, que sostiene que el bloque debe ir a la guerra si la integridad de uno de sus miembros se ve amenazada, necesita ser reconsiderado. Lo anterior, sostuvo, es especialmente cierto a la luz de los intereses de Estados Unidos en el Pacífico y "el menguante sentido de unidad política de Europa".

