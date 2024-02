https://sputniknews.lat/20240211/entrevista-de-carlson-putin-y-trump-son-vistos-como-una-amenaza-por-los-globalistas-de-davos-1148160079.html

Putin y Trump son vistos como una "amenaza" por los globalistas de Davos

Putin y Trump son vistos como una "amenaza" por los globalistas de Davos

"Creo que fue una suerte que la entrevista [de Tucker Carlson a Putin] se produjera mucho antes del momento más caliente de las primarias [en EEUU], para que... 11.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-11T22:55+0000

2024-02-11T22:55+0000

2024-02-11T23:03+0000

internacional

donald trump

tucker carlson

davos

entrevista de vladímir putin a tucker carlson (2024)

vladímir putin

eeuu

hillary clinton

ucrania

joe biden

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/09/1148113477_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_e1fab8dcb90ff0b4371dc441d7ce3aa8.jpg

"Imagino que incluir en el calendario de Putin una entrevista tan larga fue un desafío [para la producción], pero sería genial poder tener una segunda parte o incluso más entrevistas [con Putin] en los próximos meses", añadió el especialista en entrevista con Sputnik. Vale señalar que la entrevista del periodista estadounidense Tucker Carlson al presidente ruso Vladímir Putin, difundida el pasado jueves 8 de febrero tras haber sido grabada dos días antes en el Kremlin, ha atraído más de 190 millones de visitas en la plataforma X (anteriormente Twitter) hasta el domingo 11 de febrero y se ha convertido en un indudable fenómeno mundial.El analista señaló que, a juzgar por las estadísticas de audiencia, los medios corporativos (y controlados por los donantes políticos) se están destruyendo a sí mismos en EEUU.Destacó que "ninguna entrevista política ha obtenido tanta cobertura como la reciente reunión de Putin con Tucker", y agregó que espera que "al final, logre cambiar el pensamiento de la mayoría de mentes abiertas".La familia Clinton tenía motivos para temer la entrevista con PutinAntes de la histórica entrevista, expertos en medios corporativos estadounidenses y figuras políticas demócratas instaron a los estadounidenses a ignorar el programa de Carlson. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton calificó a Tucker de "idiota útil" y afirmó que el periodista estadounidense "repite como un loro las mentiras de Vladimir Putin sobre Ucrania".Los comentarios de Clinton antes de la entrevista hacían recordar a aquellos proferidos por los burócratas de la era soviética, que dijeron de la novela Doctor Zhivago, de Boris Pasternak, ganadora del Premio Nobel: "No he leído a Pasternak, pero lo condeno".El también periodista, quien ha llevado a cabo una investigación privada sobre acusaciones de fraude por parte de la Fundación Clinton durante varios años, señaló que "hay serias preguntas sin respuesta sobre cuánto dinero de gobiernos extranjeros y oligarcas pueden haber financiado las campañas políticas de Hillary en 2005-2006, 2007-8 y 2015-16, incluidas donaciones del [oligarca] ucraniano Victor Pinchuk y su esposa".Añadió que también existen "sospechas razonables de que, como en el caso de los Biden, la familia Clinton se aprovechó de los cargos que ocupaban para enriquecerse ilegalmente durante décadas"."Hillary Clinton no será bien recordada en la historia", continuó Ortel. "Logró ingresar a la política nacional gracias a la simpatía que su figura había inspirado por el caso Lewinsky, ya hay que recordar que no tenía vínculos reales con el estado de Nueva York [que representó desde 2001 hasta 2009]. Como senadora, promovió el aventurerismo extranjero en Afganistán e Irak que claramente fracasó. Mientras tanto, su marido encabezaba una serie de organizaciones benéficas fraudulentas que han estafado a gobiernos y otros donantes por miles de millones de dólares, un accionar corrupto por el cual nunca ha tenido que pagar un precio".El establishment en EEUU ocultó datos clave sobre el conflicto en UcraniaOrtel argumentó que la lección de historia del presidente Putin a Tucker Carlson, explicando las causas del conflicto ucraniano desde el principio, fue una excelente elección dado que la mayoría de los estadounidenses simplemente no saben mucho sobre Rusia.Cuando estalló el conflicto de Ucrania, la administración Biden y los complacientes medios estadounidenses vendieron a los ciudadanos una "causa noble y sin riesgos al apoyar a [Volodímir] Zelenski", señaló Ortel. Sin embargo, el establishment ocultó intencionadamente hechos clave sobre el conflicto, subrayó.Estos episodios relevantes dejados de lado en la narrativa occidental oficial incluyen, por ejemplo, el golpe de Estado en Ucrania de febrero de 2014 promovido por la CIA, la interferencia estadounidense en las elecciones en ese país ese mismo año, la corrupción de la familia Biden —y otras figuras importantes de EEUU— por parte de oligarcas ucranianos, el papel de los neonazis en el gobierno de Zelenski y el robo masivo de fondos internacionales de un liderazgo en Kiev que ciertamente no es "democrático", "pacífico", ni "amante de la libertad", según Ortel.Aunque la prensa estadounidense ha descrito a Rusia como un temible enemigo para su país, "el interior de Estados Unidos y el pueblo ruso probablemente tengan mucho en común y podrían beneficiarse enormemente de una interacción clara, que las sanciones [impuestas a Moscú por Washington] ciertamente impiden", destacó.El fracaso de Biden y los retos de EEUUDurante la entrevista con Tucker Carlson, el presidente Putin se preguntó por qué la administración Biden está causando daños a la economía, la seguridad y la posición mundial de Estados Unidos. Ortel dijo que esas serias preguntas deben tener respuesta."La incertidumbre es un gran enemigo en el importante proceso de inversión a largo plazo. Y el gobierno de Biden se burla a diario del derecho nacional e internacional. Estos crímenes y faltas graves que se han cometido no pueden desaparecer simplemente si Trump arrasa electoralmente. De hecho, es necesario que los funcionarios de Biden rindan cuentas a la Justicia por la corrupción que atraviesa el sistema estadounidense y de muchos de nuestros aliados de la OTAN", opina el analista.Ortel señaló que la "guerra al capitalismo" liberada por el binomio Obama-Biden desde enero de 2009 es "la principal responsable de destruir las aspiraciones legítimas de los trabajadores del sector privado y sus familias que simplemente desean vender productos y servicios competitivos al mundo desde plataformas estadounidenses".Con respecto justamente a su histórica deuda pública, el analista afirmó que después de las elecciones presidenciales de noviembre próximo, "EEUU debería pensar cuidadosamente sobre su presupuesto y sus capacidades para enredarse en el extranjero, porque hay cuestiones internas apremiantes que abordar urgentemente, como por ejemplo nuestra burocracias federales infladas".Los estadounidenses y los rusos son personas talentosas y trabajadoras que podrían encontrar soluciones que serían beneficiosas no sólo para sus respectivas naciones, sino para todo el mundo, concluyó el analista."En cuestiones importantes, por ejemplo en matemáticas, ciencias e ingeniería, las mejores mentes rusas y estadounidenses podrían lograr grandes avances. También espero que en un futuro próximo nuestra gente pueda conectarse directamente, evitando los intereses creados corruptos en Estados Unidos", finalizó.

https://sputniknews.lat/20240209/tarde-o-temprano-llegaremos-a-un-acuerdo-la-entrevista-completa-de-putin-a-tucker-carlson-1148113422.html

https://sputniknews.lat/20240209/el-numero-de-vistas-de-la-entrevista-concedida-por-putin-a-tucker-carlson-supera-los-70-millones-1148102410.html

https://sputniknews.lat/20240208/el-papel-de-hillary-clinton-como-la-rusofobia-alcanzo-tan-grandes-proporciones-en-occidente-1148075482.html

https://sputniknews.lat/20231230/el-conflicto-palestino-israeli-dio-a-biden-la-oportunidad-de-librarse-del-fiasco-de-ucrania-1147039652.html

https://sputniknews.lat/20240211/trump-celebra-que-su-partido-haya-tirado-la-ley-de-fronteras-abiertas-del-corrupto-biden-1148148949.html

https://sputniknews.lat/20240131/eeuu-entra-en-una-espiral-de-deuda-mortal-1147864925.html

davos

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, tucker carlson, davos, entrevista de vladímir putin a tucker carlson (2024), vladímir putin, eeuu, hillary clinton, ucrania, joe biden, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, elecciones presidenciales de eeuu (2024)