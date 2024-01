https://sputniknews.lat/20240126/rusia-avisa-que-las-maniobras-de-la-otan-elevan-riesgo-de-incidentes-militares-en-europa-1147748361.html

Rusia avisa que las maniobras de la OTAN elevan riesgo de incidentes militares en Europa

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió que las maniobras militares Steadfast Defender, que la OTAN inició el 24 de enero en Europa...

"Es un paso orientado deliberadamente a agravar la situación y eleva el riesgo de incidentes militares con posibles consecuencias trágicas para Europa", afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en una comparecencia ante la prensa. El 24 de enero, el bloque bélico occidental que lidera Estados Unidos anunció el comienzo de maniobras que implican la movilización de unos 90.000 soldados cerca de las fronteras de Rusia. Zajárova cuestionó el carácter provocador de los ejercicios militares de la OTAN. En octubre pasado, el jefe del Comité Militar del bloque bélico, Rob Bauer, afirmó en una entrevista que durante las referidas maniobras la OTAN ejercitaría su "reacción a una posible invasión de Rusia en el flanco oriental". Desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia calificaron las afirmaciones sobre un supuesto plan para atacar a la OTAN como "una guerra informativa para justificar la agresión híbrida de Occidente contra Rusia". La adhesión de Suecia a la OTAN En cuanto al ingreso de Suecia en la OTAN, el paso afectará negativamente a la situación en la región del mar Báltico, declaró Zajárova."La incorporación de Suecia a la Alianza Atlántica afectará la estabilidad en Europa y en la región del Báltico en particular. La renuncia por Suecia a la política de no alineamiento y la adhesión a un bloque hostil a Rusia no hará que los suecos de a pie se sientan más protegidos", indicó.Zajárova advirtió que Rusia no permitirá que sea mermada su seguridad y recordó que las autoridades rusas ya lo han comentado reiteradamente.El conflicto armado en Ucrania alentó a Finlandia y Suecia a solicitar el ingreso en la OTAN en mayo de 2022. Para la admisión se requiere el visto bueno de todos los países miembros. Finlandia logró la aprobación de todos los aliados y se convirtió en el miembro 31 de la Alianza Atlántica el 4 de abril de 2023.Ahora Suecia está pendiente de la aprobación de Hungría que, junto con Turquía, ha resuelto examinar la solicitud sueca por separado de la finlandesa.Acusaciones de cooperación técnico-militar de Moscú y PyonyangAsimismo, Zajárova subrayó que Moscú rechaza todos los intentos de Estados Unidos y sus aliados de acusarle de supuesta cooperación técnico-militar con Corea del Norte."Rechazamos en los términos más enérgicos cualquier intento de EEUU y sus satélites de acusar ilegalmente a nuestro país. (...) Es obvio que Washington está detrás de las duras declaraciones de Seúl; el objetivo de estos informes falsos es involucrar a su aliado asiático, la República de Corea, en el conflicto ucraniano", recalcó la vocera a los periodistas.Así lo indica, de acuerdo con la diplomática, las declaraciones del ministro de Defensa surcoreano, Shin Won-sik, sobre la necesidad de proporcionarle a Kiev un apoyo militar directo, "incluido el suministro de armas letales". La portavoz advirtió a Seúl en contra de "pasos precipitados que puedan causar un colapso total de las antiguamente amistosas relaciones con Rusia".

