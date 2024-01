https://sputniknews.lat/20240125/ejercicio-steadfast-defender-2024-que-busca-la-otan-con-sus-mayores-maniobras-en-decadas-1147663310.html

Ejercicio Steadfast Defender 2024: ¿qué busca la OTAN con sus mayores maniobras en décadas?

Ejercicio Steadfast Defender 2024: ¿qué busca la OTAN con sus mayores maniobras en décadas?

Participan 90.000 soldados, 50 buques de guerra y más de 80 aeronaves. El objetivo, ensayar un "conflicto emergente" contra un enemigo que solo puede ser... 25.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-25T11:33+0000

2024-01-25T11:33+0000

2024-01-25T11:33+0000

defensa

🌍 europa

manolo monereo

seguridad

alexandr grushkó

eeuu

otan

royal navy

armada de españa

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107618/06/1076180670_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_5e858dd79c1507468dd31148638c57ab.jpg

Los 31 países miembros de la alianza atlántica, más Suecia, participan en las mayores maniobras de su historia para simular lo que se ha venido en caracterizar como el "estallido de la III Guerra Mundial", el ensayo de un conflicto con una potencia enemiga. Bautizado como Steadfast Defender 2024, el ejercicio se prolongará hasta mayo y discurrirá en aguas de los mares Báltico y del Norte, así como en suelo alemán, polaco y de las repúblicas bálticas.La demostración de fuerza, que prácticamente se solapa a la misión naval SNMG-1 de la OTAN que lidera España durante este semestre, incluye la participación de 50 navíos de guerra, 80 aeronaves y más de 1.100 vehículos de combate, entre tanques y transportes blindados. Los 90.000 soldados que participarán en las maniobras suponen una cifra récord de tropas movilizadas para un ejercicio de la alianza atlántica.El ejercicio fue anunciado el 18 de enero por el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general estadounidense Christopher Cavoli, luego de una reunión de dos días entre representantes de los países miembros. Se trata de la segunda edición del Steadfast Defender, pues la anterior data de 2021, cuando contó con una envergadura menor. El objetivo declarado en 2024 es ensayar una "disuasión y defensa de la zona euroatlántica"."El Steadfast Defender 2024 será una clara demostración de nuestra unidad, fuerza y determinación para protegernos mutuamente, a nuestros valores y al orden internacional basado en reglas", declaró CavoliEl anuncio fue contestado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, que en boca de su viceministro, Alexandr Grushkó, alertó de los "riesgos de incidentes militares" que entrañan las maniobras Steadfast Defender 2024.El "miedo a Rusia" como justificación de la política de militarizaciónAun cuando el riesgo de provocar incidentes no deseados es un elemento plausible y siempre a tener en cuenta, la finalidad de las maniobras Steadfast Defender busca compensar tal posibilidad. Porque esta finalidad, de naturaleza político-militar, contiene también un "carácter simbólico", explica a Sputnik el politólogo y autor Manuel Monereo."Ante el fracaso militar en Ucrania, la OTAN trata de dar la sensación de que tiene capacidad de vencer a Rusia, y trata de justificar el incremento del gasto militar en los países miembros y la política de militarización de las relaciones internacionales, algo que va a verse con mayor claridad después de estas maniobras", afirma. En su opinión, el "miedo a Rusia" es la justificación de esa política de militarización, que alcanza también a las poblaciones, "porque se vuelve a hablar de una vuelta al servicio militar obligatorio y de que va a haber un enfrentamiento con Rusia en menos de 10 años".Para el historiador José Miguel Villarroya, las maniobras Steadfast Defender responden a varios motivos. "El primero de todos es que la tan cacareada contraofensiva ucraniana ha sido un fracaso total y ya dan por supuesto que Kiev va a tener que firmar algún acuerdo de paz o continuar la guerra y seguir perdiendo territorios", declara a Sputnik. Tal desarrollo de los acontecimientos, prosigue en su explicación, genera "nerviosismo" en los países que él caracteriza como "los más radicales" de la UE: las repúblicas bálticas, Polonia y otros de radicalidad advenediza, "como Finlandia".A lo que ordene EEUUEl Steadfast Defender no es un ejercicio rutinario, al menos de acuerdo a su magnitud. Está previsto el ensayo de 500 operaciones de combate, por ejemplo. A falta de cifras definitivas, EEUU y Reino Unido aportan el grueso de los sistemas de armas y de tropa. Se prevé el despliegue de 20.000 soldados británicos en Europa del Este y hasta ocho buques de guerra de la Royal Navy, submarinos incluidos, con 2.000 infantes de marina. Países Bajos colabora con 5.000 militares y dos navíos. El esfuerzo también incluye cazas F-35B y helicópteros.El ejercicio se solapa a la misión de la Agrupación Naval Permanente Número 1 (SNMG-1) de la alianza, cuyo mando asume un vicealmirante español a bordo de la fragata F-101 Juan de Borbón, que junto con una fragata alemana y otra italiana, también constituye una fuerza naval de despliegue rápido. La Armada Española aporta más de 400 efectivos a la SNMG-1 repartidos entre dos barcos (aparte de la F-101, también figura un buque de aprovisionamiento en combate) y la unidad aérea embarcada, según informa el Estado Mayor de la Defensa del país ibérico."Como siempre, España juega a hacer seguidismo de lo que le mande EEUU, que es quien marca la pauta en el país", señala J.M. Villarroya, que añade el ejemplo de cómo Washington ha vencido las iniciales reticencias de Madrid a participar en la operación en el mar Rojo contra Yemen. "Y también hay algo de consumo interno para los países miembros de la alianza, para desviar la atención de los problemas domésticos", afirma, señalando los "discursos belicistas" en los países aludidos."No es casualidad que las maniobras se hagan en estos momentos y que, fundamentalmente, discurran en función de los países más fronterizos con Rusia", advierte Villarroya, que califica de "preocupante" el momento elegido y cómo la situación parece avanzar hacia un punto "no de no retorno, pero sí muy cercano a él".El marco en el que opera España es el de la UE, "incapaz" de desarrollar una fuerza militar integrada e independiente de EEUU, recuerda Monereo, para quien la UE solo acompaña la estrategia de EEUU, que tiene a la OTAN en su centro. "Desde esta perspectiva, estas maniobras pretenden dar la sensación de que hay una fuerza con capacidad de vencer a Rusia y generar un miedo a Rusia para que se pueda justificar el rearme de los países de la OTAN, crear unas opiniones públicas favorables a la integración en torno a la OTAN y convertirla en el brazo armado de los países europeos", explica.El mar Rojo de fondoPara Monereo, la razón última que gobierna la lógica de las maniobras Steadfast Defender es el fracaso de la "perspectiva de la derrota de Rusia" en el conflicto de Ucrania. Su diseño, señala, no ha tenido en cuenta el "enorme potencial económico y productivo" del país euroasiático ni las capacidades de su complejo militar-industrial, al tiempo que ha sobrevalorado las capacidades del ejército ucraniano, "entrenado y armado por la OTAN"."Y este fracaso muestra las limitaciones estratégicas de la OTAN y de las fuerzas de EEUU, que históricamente siempre ha escalado después de las derrotas, generando monstruos que luego no puede controlar", explica. Como ejemplo, cita el caso "paradigmático" de Irak, tras cuya invasión, Irán y su estrategia en la zona se fortalecieron "enormemente".La crisis en Oriente Medio, a la que EEUU está arrastrando a diversos países para su operación en el mar Rojo, puede ser otro factor a añadir al aumento de la tensión en el mar Báltico a causa del ejercicio Steadfast Defender, pues es otro escenario de iniciativas que, a juicio de Monereo, "generan más problemas de los que se pretende resolver"."Y aunque Pedro Sánchez se da cuenta de que EEUU se está metiendo en una aventura enorme en Oriente Medio y que la política de EEUU allí ha fracasado, el papel de España es el de subordinación al cuadrado. Al final, España y la UE harán lo que EEUU les mande, pero lo harán con cuidado de no meter la pata, porque ya nadie se fía de EEUU. Es aquello de no se puede estar contra EEUU, pero no se le puede seguir continuamente", concluye Monereo.

https://sputniknews.lat/20240120/la-otan-admite-que-los-nuevos-planes-de-la-alianza-apuntan-a-rusia-1147550616.html

https://sputniknews.lat/20240107/lago-de-la-otan-el-bloque-militar-occidental-intenta-hacer-creer-que-posee-el-mar-baltico-1147194058.html

https://sputniknews.lat/20240123/el-jefe-de-onu-califica-de-muy-preocupante-la-situacion-en-el-mar-rojo-y-llama-a-la-paz--1147645138.html

eeuu

mar báltico

mar del norte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

🌍 europa, manolo monereo, seguridad, alexandr grushkó, eeuu, otan, royal navy, armada de españa, 💬 opinión y análisis, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ zonas de conflicto, maniobras, mar báltico, mar del norte