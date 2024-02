https://sputniknews.lat/20240212/los-miembros-europeos-de-la-otan-saben-que-la-retorica-de-la-amenaza-rusa-es-una-mentira-1148181116.html

Los miembros europeos de la OTAN saben que la retórica de la "amenaza rusa" es una mentira

Los miembros europeos de la OTAN saben que la retórica de la "amenaza rusa" es una mentira

En su discurso en un mitin en Carolina del Sur, Donald Trump pareció redoblar su anterior insistencia en que todos los miembros de la Organización del Tratado... 12.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-12T21:52+0000

2024-02-12T21:52+0000

2024-02-12T21:52+0000

internacional

otan

earl rasmussen

donald trump

yugoslavia

libia

🌍 europa

eeuu

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/0c/1148182278_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d7fe918d6ce29e58bf6496d0cf34918.jpg

"Uno de los presidentes de un país grande se levantó y dijo: 'Bueno, señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerá?', y le dije: 'Tú no pagaste, ¿eres un delincuente?'", dijo Trump al recordar un intercambio que supuestamente tuvo lugar en alguna reunión de la OTAN. "No, no te protegería. De hecho, los alentaría a hacer lo que quisieran".La declaración de Trump, sin embargo, no significa que Estados Unidos no cumpliría con sus obligaciones bajo la carta de la OTAN, argumentó el teniente coronel retirado del ejército estadounidense y consultor internacional, Earl Rasmussen.Según el analista, Trump simplemente está "enviando un mensaje" sobre su preocupación porque ciertos miembros de la OTAN no están pagando sus cuotas en su totalidad.Esencialmente, la membresía en la OTAN le brinda a Estados Unidos una manera de involucrarse en Europa, "no sólo desde la perspectiva de la defensa, sino también desde la perspectiva de sus políticas, que creo que son mucho más críticas para nosotros", como dijo Rasmussen.Rasmussen también sugirió que al no pagar su parte de las cuotas en su totalidad, los miembros europeos de la OTAN dan señal de que realmente no creen que exista una amenaza militar de la que deban ser protegidos por el bloque, lo que básicamente fue la razón de ser de la OTAN durante la Guerra Fría."En mi opinión, es hora de dejar atrás a la OTAN", postuló, argumentando que la expansión del bloque condujo a "un aumento de las tensiones con Rusia que resultó en un conflicto en Ucrania", sin mencionar el papel de la OTAN en la "nivelación de Libia" y la destrucción de Yugoslavia, Irak y Afganistán.Por otro lado, el analista de relaciones internacionales y asuntos rusos, Gilbert Doctorow, cree que Trump hablaba en serio al dejar que los miembros de la OTAN se las arreglaran solos si no pagaban sus cuotas.Como explicó Doctorow, los miembros europeos de la OTAN durante mucho tiempo no vieron la necesidad de aumentar sus capacidades defensivas porque entendían que "sus propias capacidades militares colectivas eran incompletas e inadecuadas sin la participación plena y activa de Estados Unidos en su defensa".También remarcó que ser parte de la OTAN significa que su país, Bélgica, "tiene una gran X pintada" debido a que la sede de la OTAN en Bruselas se convertiría rápidamente en un objetivo si se desatara una "guerra europea con Rusia".

https://sputniknews.lat/20240211/la-otan-pide-a-europa-aumentar-su-produccion-de-armas-por-temor-a-una-confrontacion-1148148013.html

https://sputniknews.lat/20230710/erdogan-el-ingreso-de-turquia-en-la-ue-abriria-para-suecia-el-camino-hacia-la-otan-1141408959.html

yugoslavia

libia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, earl rasmussen, donald trump, yugoslavia, libia, 🌍 europa, eeuu