Washington admite que su influencia sobre Israel va en decremento

El reporte revela que los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la ciudad palestina de Rafah han exacerbado las tensiones entre el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y la Administración de Joe Biden, que ha intentado contener, sin éxito, a su aliado.En contraste, Netanyahu ha prometido seguir adelante con sus planes, afirmando que Tel Aviv montará una operación "poderosa" en la ciudad que hace frontera con Egipto una vez que se permita desalojar a los residentes.Ante los planes de Netanyahu, funcionarios estadounidenses dijeron a WSJ que Estados Unidos ha comunicado que no apoyaría, bajo ninguna circunstancia, un plan para una operación a gran escala en Rafah, y que preferiría ver operaciones selectivas.Este es solo un ejemplo de las cada vez más importantes diferencias entre Estados Unidos e Israel, que ponen de relieve la pérdida de influencia del Gobierno de Biden sobre Netanyahu, quien sigue ordenando ataques contra Gaza, en los que siguen muriendo civiles inocentes. Hasta este 15 de febrero, las autoridades palestinas controladas por Hamás estiman los fallecidos en 28.600. La Casa Blanca intenta promover el dialogó con otros países de Oriente Medio para alcanzar una pausa sostenida en los combates en Gaza y aboga por la solución de los dos Estados, la cual reconoce a Palestina como una nación independiente. Sin embargo, en la práctica, Estados Unidos sigue enviando armamento a las tropas israelíes y no condena explícitamente los ataques del país hebreo contra el pueblo palestino. Pese a la negativa de Israel de ceder ante las presiones norteamericanas, funcionarios estadounidenses han estado explorando distintas formas de presionar a Netanyahu, pero Biden no se ha mostrado dispuesto a utilizar la mayor herramienta de su arsenal: detener la venta de armas a Israel, de acuerdo con The Wall Street Journal.Ante esta actitud de Netanyahu, los funcionarios de Washington habrían presionado a Biden para que adopte un enfoque público más crítico con la guerra de Israel en Gaza, señala el medio.

